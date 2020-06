Por falta de mantenimiento, aguas sucias se vertieron en playa: CAPASEG

www-guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 26 de junio de 2020.- El director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Arturo Palma Carro aseguró que el vertimiento de aguas sucias a playa Icacos, lo provocó la falta de mantenimiento en el conector pluvial, así como el taponamiento y desazolve de las alcantarillas.



En un recorrido por el acceso a la playa en la calle Carabela Santa María, Palma Carro explicó que desde hace varios meses se tuvieron que hacer estos trabajos de mantenimiento, pues hay mucha arena de granito que baja de los cerros.



Además de arena del mar por el efecto mar de fondo en la salida de los canales y la basura en las coladeras que tiran las personas por lo cual con la fuerza del agua rompió el taponamiento y fue a dar al mar.



’Es una mezcla de agua, cuando el agua viene y baja con tanta fuerza como llovió ayer, rompe el taponamiento y es cuando sale el agua de esta manera.



Es una mezcla de agua residual, las alcantarillas están desazolvados tanto el drenaje pluvial como el sanitario, ahorita el gobernador nos pidió que vengamos a ayudar y coadyuvar con el municipio’, señaló.



En la playa se percibe el olor a drenaje, aunque el agua ya no sale negra del canal pluvial, lo cual se debe a que desde las primeras horas de este viernes trabajan con un camión vactor de la dependencia estatal, así como malacates de CAPAMA y varias cuadrillas de trabajadores de la paramunicipal.



’Hoy mandamos un vactor para ayudar a la cuadrilla de la CAPAMA, puedan desazolvar y hacer el trabajo de mantenimiento por una semana en la zona, el cual se tuvo que haber hecho desde hace varios meses y para que esto no ocurriera.



Cuando tienes un conector pluvial o sanitario, tienes que desazolvarlo, tienes los malacates trabajando la tubería, pero no ocurrió’, reiteró.



Por otra parte, el director de CAPAMA, Leonel Galindo González afirmó que este viernes, trabajadores de la paramunicipal junto a un laboratorio externo hicieron muestras de calidad en la playa Icacos para demostrar que no eran aguas negras sino pluviales con lodo, después del comunicado del gobierno estatal donde pidió aplicar esta medida.



Comentó que desde muy temprano, trabajadores de la paramunicipal hacen trabajos de mantenimiento y desazolve, y debido a que tienen dos camiones vactor descompuestos, el estado les brindó uno para los trabajos.



Señaló que el cárcamo de Nao Trinidad funciona con normalidad, incluso cuentan con tres equipos trabajando, uno de ellos nuevo, y tienen otros dos en reserva para cualquier emergencia.



De la falta de desazolve en la Costera Miguel Alemán, así como en algunos conectores, explicó que se debe a que no cuentan con recursos, porque todavía no sesionan los integrantes del Coplademun y el presupuesto no ha sido autorizado.



No obstante, aseguró que en cuanto cuenten con el recurso llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento por toda la Costera, desde la Base Naval hasta Caleta. Insistió que el agua que se vertió no eran negras, sino agua pluvial con lodo, ya que en total 117 canales fueron limpiados por las diferentes dependencias del municipio, quienes han retirado 35 toneladas de basura.

Fuente: Quadratín