’Por favor, no lo hagan’: Chica del clima advierte en curioso video viral sobre los riesgos de comer carámbanos

Si vives en un sitio con clima muy frío y sueles hacer esto después de una nevada, probablemente debas visitar a un médico lo más pronto posible para ver si tienes algún problema de salud. Un video viral tomó por sorpresa a más de un amante del invierno en las redes sociales por una curiosa advertencia: jamás comer un carámbano, que es como se le llama al pedazo de hielo, generalmente en forma de cono, que se crea cuando el agua que gotea de un objeto se congela por efecto de una helada.



Kate Nickolaou, la meteoróloga del matutino Siouxland News at Sunrise de la televisora KMEG 14 de Iowa, Estados Unidos, compartió en su cuenta de TikTok un extracto del video de una mujer (a la que le cubrió el rostro para proteger su identidad) comiendo un carámbano de gran tamaño que desprendió del techo de su casa.





’Por favor, no hagan eso. Soy meteoróloga – sé de lo que estoy hablando. Cuando los carámbanos se forman, lo hacen con agua de tu techo y se escurre por los costados del edificio. Bueno, he aquí el detalle: ¿Sabes qué más hay en tu techo? Heces de ave. Mucha. Y esa agua lo recoge y lo congela. ¡Estás comiendo heces!’, se le oye decir a Nickolaou.



El video viral no tardó en convertirse en un éxito y tiene hasta el momento más de 11′000,000 de reproducciones en TikTok, una de las redes sociales que esta joven de 24 años maneja y en las que comparte con el mundo su amor por perseguir tornados, además de datos curiosos relacionados a la nieve y el hielo.



En declaraciones al portal Yahoo! Life, Nickolaou dijo que grabó el material en cuestión después de ver videos de varias personas comiendo los carámbanos que se formaban en sus azoteas o los escapes de sus autos. ’Es casi como una especie de costumbre en Michigan, la ciudad donde crecí, pero nadie se pregunta de dónde viene esa agua’, señaló.



’Para que esa agua se condense y forma lluvia o nieve, necesita núcleos de condensación de nubes [partículas de aerosol]. Ese es un término elegante para referirse a un pedazo de tierra, sal, carbón o polvo’, precisó la mujer del clima, recalcando que los techos contienen alquitrán, plomo o excremento animal, mientras que los escapes, varios carcinógenos.



Y así como muchos creían que comer un pedazo de hielo era algo inofensivo, Nickolau hizo un adelanto del tema de uno de sus próximos videos en los que aconseja no comer nieve ya que contiene boreidos, pequeños insectos sin alas de color negro mejor conocidos como ‘pulgas de nieve’.