¡Por fin!, Cofepris autorizó pruebas rápidas

Se cumplieron 5 meses de la pesadilla que genera la pandemia del COVID-19 para que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la Cofepris, aprobara las pruebas rápidas para el sector privado e incluso para los gobiernos estatales y municipales.



Las pruebas rápidas son las herramientas elementales para la lucha contra un enemigo de la humanidad que cobra día a día miles de muertes. La pandemia se ataca conociendo el lugar donde se encuentra el virus. Conocer quiénes son los contagiados, da la oportunidad atenderlos, mediante el aislamiento temporal y la aplicación de protocolos médicos y farmacéuticos.



La guerra contra los virus es similar a la guerra contra los enemigos convencionales de una nación. La estrategia, me comentaba un estratega en retiro de la Secretaría de Defensa Nacional, se inicia con un aparato sofisticado de inteligencia para detectar todas las fortalezas y debilidades del enemigo. Posteriormente, su ubicación, para atacar con las armas que se tienen a la mano, hasta el aniquilamiento.



En ese proceso contra el coronavirus, es fundamental detectar donde se encuentra. Para ello el uso de pruebas para detectarlo es fundamental. Durante semanas, gobiernos estatales, municipales y el sector privado, solicitaron a la Cofepris, que encabeza José Novelo, en una actitud criminal, relentizó el procedimiento de autorización; no dio prioridad como ordenan los más elementales principios para salvar vidas.



La segunda quincena de mayo, Novelo autorizó las pruebas serológicas IgG e IgM para el SRS CoV2 o COVID-19. Bueno, el documento de aprobación dice que lo entregó en atención a la emergencia; ¡5 meses después! Eso es una burla y, para colmo, responsabiliza de la lentitud al Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Zubirán y al TEC de Monterrey, que hicieron los procedimientos de evaluación.



Ante la presión social, ahora aprobaron la producción de varios ventiladores-respiradores, lo que se había convertido en una necesidad extrema. Otras naciones aprobaron la producción en base a la liberación de los planos de los respiradores cuya propiedad de la patente es del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, para fabricar en masa esos aparatos vitales para los casos extremos de COVID-19.

La burocracia debe superarse y agilizarse. De ello dependen vidas de miles de personas.



PODEROSOS CABALLEROS: IMSS contrata empresa ’patito’ para cursos de inglés. Se trata de DCI Consulting, que fue elegida por el IMSS, de Zoe Robledo para proveer este servicio, pese que incumplió al menos con doce de los requerimientos exigidos en la convocatoria de licitación. El contrato le otorgará a esta empresa hasta 3 millones 480 mil pesos. Es un contrato pequeño, pero relata la forma en que la corrupción no se ha erradicado en el servicio público. La oficina de DCI es un modesto departamento en la colonia Narvarte; sin plataforma propia ni página en internet. Además, no tiene personal calificado y, por si fuera poco, entregó una constancia de pago de impuestos falsificada; un delito federal.



En la lista de anomalías, no cuenta con acreditación oficial de la SEP, ya que nunca ha dado cursos de inglés a una escala como la que establece esta convocatoria, para 5 mil personas simultáneamente. Tampoco puede demostrar que cuenta con al menos 10 personas para realizar las labores de asesoría, tutoría y solución de dudas.



Además de cursos en inglés, ofrece venta de equipo médico, asesoría a legisladores y una carta de servicios a la medida. En el año 2019 fue un proveedor activo de once dependencias del Gobierno Federal. El fallo fue dado a conocer el viernes 22 de mayo.



Trascendió que cuatro días antes, DCI había sido descartada por no cumplir con todos los requisitos, pero fue reinstalada para luego emerger como el ganador del proceso. El fallo LA-050GYR019-R82-2020 dice que cumplió con la evaluación técnica, pero carece de una plataforma propia, tal y como establecen las bases de la licitación. Paras suplir esa carencia, la empresa utiliza una plataforma llamada Moodle que es open source y puede ser utilizada por cualquier persona que abra la página https://moodle.org. Esta plataforma es adecuada para trabajar a pequeña escala, pero no ofrece garantías cuando se trata de ofrecer cursos a 5,000 personas de forma simultánea. La protección de los datos personales de miles de médicos y enfermeras que tomarían el curso no está garantizada. Corrupción, en toda la expresión de la palabra.



*** Quienes quieran salir a la calle, es recomendable no usar joyería, corbata, barba y bigote, por ser reservorios de virus y otros organismos. Esto se publicó en la Gaceta oficial del gobierno de la CDMX, que gobierna Claudia Sheinbaum.



El sector de la construcción trabajará a partir de hoy en horarios específicos: de 7 a 19 horas, de lunes a jueves. Todos los sectores deberán extremar sus medidas sanitarias. Levantar la contingencia en algunos sectores en los momentos más intensos de la pandemia, es muy arriesgado y peligro. Muchas vidas se perderán si no se aplican protocolos extremos de sana distancia y sanitización.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: bajo el liderazgo de Miguel Quintanilla, el parque Xcaret, en Quintana Roo, se reabrirá el próximo 15 de junio, después de permanecer cerrado dos meses debido a la crisis sanitaria.



En el lugar, seguirán una serie de medidas sanitarias para evitar la transmisión del virus, según Iliana Rodríguez, directora de Responsabilidad Social del grupo. El modelo atiende la desinfección, el equipamiento para las personas, el distanciamiento y el plan de alimentos y bebidas. Todo dentro de un esquema de alta protección a los visitantes al parque.



