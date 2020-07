Por fin Trump usa cubrebocas

A pesar de sus reiteradas negativas para usar públicamente un tapabocas por la pandemia de coronavirus, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, finalmente lo hizo el pasado sábado al visitar el hospital militar Walter Reed, donde se reunió con soldados heridos y trabajadores de atención médica de primera línea.



Debe recordarse que durante toda la pandemia Trump se había negado a utilizar esa mascarilla en público o a pedirles a otros estadounidenses que lo hicieran, al argumentar que era una elección personal, aunque indicó lo haría si estuviera en una multitud y no pudiera mantenerse a distancia de los demás.



Según informaciones periodísticas, en Estados Unidos el pasado viernes aumentaron en 69 mil los nuevos casos de coronavirus, misma cifra registrada durante tres días consecutivos, mientras el número de infecciones confirmadas superaban los tres millones.



Parece que finalmente Trump cedió a la presión para establecer un ejemplo de salud pública, ya que incluso había presionado a los estados para que reabrieran sus economías, pero ante el alto número de contagios en varias ciudades se ordenó anular esa decisión.



Debe puntualizarse que la mascarilla usada por quien aspira a ser reelecto en las elecciones de noviembre próximo no era cualquiera, sino una de color azul marino estampada con el sello presidencial en relieve en oro.



También está el caso de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, quien reiteradamente se ha manifestado contrario a las recomendaciones sanitarias para prevenir el coronavirus, incluso alentaba a la población a hacer su vida normal, ahora resultó que fue contagiado y aunque en actos públicos aparece con cubrebocas, no duda en retirárselo para hablar ante las personas.



Debe recordarse que Brasil ocupa el segundo lugar mundial de contagios con más de un millón 840 mil casos, mientras México se coloca en quinto sitio con casi 300 mil.



En cambio otros presidentes y jefes de gobierno no han dudado en aparecer en público con cubrebocas, además, recomiendan y aplican otras medidas preventivas en contra del coronavirus.



El que un político aparezca con cubrebocas de ninguna forma les resta poder o calidad moral, al contrario los presenta como personas responsables y conscientes de lo que representa la actual continencia sanitaria y ser ejemplo para la población en general y, con ello, reducir el número de contagios y decesos por el coronavirus