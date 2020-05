Por fin vuelve el futbol profesional

Una gran noticia acabamos de recibir esta semana quienes somos amantes del balón, pues es un hecho que a partir del próximo 16 de mayo regresa la Bundesliga de Alemania, la cual será la primera gran liga del futbol europeo que volverá a la actividad gracias al aval del gobierno de ese país. Es importante resaltar que por medidas de seguridad los encuentros se efectuarán a puerta cerrada, siendo lo más probable que así sea el resto del año.

Se escucha arriesgada la acción considerando que en Europa la tasa de contagios por Coronavirus continúa siendo considerable. Obviamente está terrible pandemia también afectó duramente a Alemania, donde hasta el momento se registran más de 100.000 personas infectadas. La ventaja para ellos es que el porcentaje de fatalidades es notablemente más bajo que el de sus países vecinos. Para darnos una idea, la mortalidad de Italia está por encima del 10%, la de España del 8.5% y la de China, 3.9%. Pero en Alemania es del 0.8%. Entre los factores que pueden explicar esta situación es la correcta aplicación de las pruebas masivas y su gran capacidad hospitalaria.

La Bundesliga tiene más de dos meses detenida desde que jugó su último partido de manera oficial. Alemania ya llevaba un par de semanas analizando la posibilidad de que la pelota volviera a rodar. Ante esta situación, la jefa del Gobierno, Angela Merkel, hizo una reunión con su gabinete y después de acordar que se cumplieran estrictas medidas de protección finalmente aceptaron la reapertura de la Liga. La decisión es una gran noticia, no solo para el aficionado local sino también mundial, porque el fútbol vendrá a refrescar alegremente el estado de ánimo de las naciones el cual se encuentra profundamente lastimado.

El plan sanitario de la liga alemana se basará en aplicar tests de detección del Coronavirus a toda persona que participe en los entrenamientos o en los partidos. Se establece que jugadores y técnicos serán sometidos al menos una vez por semana a los controles, y obligatoriamente a la víspera de los juegos. Si llegaran a presentarse casos "positivos" los afectados estarán en cuarentena. Se estima la aplicación de 20.000 pruebas para asegurar que los partidos se disputen sin riesgos.

En materia deportiva históricamente Alemania se ha caracterizado por ser un país vanguardista. Ahora, con esta decisión nuevamente marcan el rumbo entre las grandes ligas europeas. Algunos países definitivamente no quisieron arriesgar a sus futbolistas y optaron por suspender sus torneos, el caso más específico es Francia, quienes cancelaron su temporada. Lugares como Inglaterra, España e Italia esperan, en el mejor de los casos, reanudar la competición en próximas semana.

Si desafortunadamente no hubiera sido posible el regreso del futbol a ese país los clubes, económicamente, ya no podrían seguir sobreviviendo. Gracias a este deporte se emplean cerca de 56.000 personas. Que el balón vuelva a jugarse en las canchas generará que los equipos alemanes recuperen aproximadamente 300 millones de euros solamente por derechos de televisión.

No todas los sectores están conformes con el reinicio de la Bundesliga, como sucede en muchas cosas de la vida, por ejemplo Lars Schaade, vicepresidente del Instituto Robert Koch, encargado de la vigilancia epidemiológica en Alemania, ha manifestado que todas las pruebas del Coronavirus que se utilizarán para los futbolistas mejor deberían tener un sentido médico. Lo importante es conocer si los alemanes, en temas de salud, saldrán victoriosos en esta reapertura de fútbol.