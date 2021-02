Por frío, enfermedades respiratorias podrían confundirse con COVID-19: Salud

Para prevenir enfermedades respiratorias en lo que resta de la temporada invernal, el director de Salud Pública de Acapulco, Irán Pierre Trani Astudillo recomendó a la población la ingesta de productos ricos en vitamina C, consumo abundante de líquidos, el estornudo de etiqueta y utilizar el cubrebocas de manera obligatoria.



El funcionario dijo que los cambios de temperatura registrados en los últimos días por efectos de la tormenta invernal que afecta a gran parte del territorio nacional, todos los ciudadanos son susceptibles a padecer gripe, tos, influenza, entre otras enfermedades respiratorias que podrían confundirse con el COVID-19, por ende las recomendaciones de prevención son iguales a las emitidas por la pandemia.



’Todas las recomendaciones que tenemos para evitar el COVID-19 son similares a las que vamos a utilizar para una enfermedad respiratoria, las personas vulnerables son las mismas. Ingerir abundantes líquidos, abrigarnos adecuadamente, no exponernos a corrientes de aire frío, a cambios bruscos de temperatura, utilizar el cubrebocas de manera adecuada y mantener la sana distancia nos permitirá estar libres de cualquier enfermedad respiratoria’, destacó.



Trani Astudillo explicó que las mujeres embarazadas son más susceptibles a adquirir alguna enfermedad respiratoria, al igual que los menores de 6 meses a 5 años y los adultos mayores de 60 años, por lo cual se deben tomar las recomendaciones pertinentes y, en caso de registrar alguna gripe o tos, deben acudir al médico y no automedicarse.



Llamó a la población a cuidarse, protegerse y contribuir en la concientización de sus familiares y amigos, ya que la condición del clima está generando mayor grado de vulnerabilidad.