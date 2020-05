Por ignorancia o revanchismo, Claudio X. y MCCI difunden Fake News

Por simple desconocimiento o bien, por tener intereses ocultos, tanto Claudio X. González como Sofía Ramírez Aguilar, investigadora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), compartieron respectivamente opiniones con conclusiones erróneas, alimentando así, la infodemia de Fake News.

Para marzo de este mismo año, la tasa de desempleo disminuyó e incluso los empleos formales tuvieron un saldo positivo de 134.4 mil nuevas plazas, pese a haberse perdido cerca de 350 mil por la pandemia, lo que resulta en un aumento de 500 mil excluyendo los efectos del COVID-19.



Como se dijo, es prácticamente imposible estimar con estos datos el comportamiento a 4 años pero de hacerse con las tendencias de ahora, lo cierto es que es todo lo contrario a lo que afirma el dueño de MCCI.



Sobre la pobreza la afirmación es más temeraria. Cada dos años, a partir de los datos que arroja del ENIGH de Inegi, Coneval hace ajustes para su cálculo de pobreza. AMLO no lleva un solo análisis durante su gestión en esta materia, por lo que es imposible marcar cualquier tendencia y, lo más cercano, el índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) llevado a cabo por Coneval, muestra mejoras derivado del aumento al salario mínimo de los trabajadores impulsado precisamente por la actual administración.



La forma correcta de medir la pobreza de los trabajadores es precisamente, la tendencia del ITLP, por lo que si bien la afirmación de ingreso en dólares podría acercarse a la realidad, la volatilidad del valor de cambio entre la moneda nacional y la divisa hacen imposible un análisis serio.



Pero Claudio X. González no es el único que ignora conceptos económicos básicos, sino que también, lo hizo una de sus investigadoras de MCCI.





El caso de Sofía Ramírez Aguilar, “investigadora” de MCCI no es menos grave ni temeraria que la de Claudio X., pues ella también llegó a una conclusión errónea a partir de un análisis muy superfluo que evidencia desconocimiento de estadística básica, funciones logarítmicas, así como de propiedades de las curvas.







En su “conclusión”, plantea 4 problemas.



El primero de ellos es que no existe evidencia sobre el aplanamiento de la curva epidemiológica.



Ramírez Aguilar ignora que un “aplanamiento de la curva” refiere el reducir el coeficiente de kurtosis de una curva respecto del coeficiente de otra curva de referencia, cosa diferente a buscar que la pendiente de la misma sea cero o bien, que se reduzca de manera marginal, pues ello equivaldría a que se habría llegado a la cresta de la misma.



De hecho, una tabla compartida por José Narro, que aunque tuviera un propósito distinto, demuestra que la intensidad de crecimiento de contagios para pacientes sintomáticos detectados decreció en su ritmo de crecimiento (no muestra crecimiento exponencial ya, pues), lo que demuestra el aplanamiento.





En #México, la pandemia de #covid_19mexico es un problema muy serio y lo tenemos que entender en su dimensión total.



En el siguiente hilo explico porqué ahora, igual que en 2009, las cifras de @HLGatell no cuadran, al tiempo que generan desconfianza e incertidumbre.



(1/6) pic.twitter.com/qtFtlnitvF — José Narro Robles (@JoseNarroR) April 28, 2020

Resaltar que de seguir creciendo la curva de forma exponencial, no se estaría cerca ya del límite de la función como el European Centre of Desease Prevention and Control estimó, cuasi idéntico a las estimaciones presentadas por Gatell.Nótese que en los gráficos de muertes como de detectados existe una semejanza tal, que descartaría cualquier hipótesis sobre “datos amañados”: