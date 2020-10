Por ignorancia puede llegar tercer rebote de COVID-19

De acuerdo a las autoridades de salud en el Edoméx, y coincidiendo municipios de la región de Texcoco Volcanes y Teotihuacán, continúa en semáforo naranja, por lo que invitan a los mexiquenses a no bajar la guardia porque el riesgo de contagio de la pandemia COVID-19 sigue siendo alto. Panteones estarán cerrados, acaban de momento también con la tradición de Día de Muertos, sobre todo pachangas.



Por otro lado, lo bueno que se ha continuado con la atención de la salud de la mujer, como es prevenir el cáncer de mama, y así mismo, señalan que, para evitar también la presencia de enfermedades respiratorias entre la población, ya casi concluye la campaña de vacunación contra la influenza.



Coinciden: ’Seguimos trabajando de manera muy decidida para seguir disminuyendo el ritmo de contagios y el número de hospitalizados, es muy importante que no bajen la guardia, vamos avanzando, seguimos aún en semáforo naranja, lo que significa que el riesgo de contagio sigue siendo alto, por lo que tenemos que mantener las medidas de prevención, la sana distancia, el lavado frecuente de manos, el uso del cubrebocas’, puntualizó en un video que emitió a través de sus redes sociales.



La pandemia del COVID-19, es el mayor reto de salud que se ha enfrentado, por lo que en la entidad se han llevado a cabo diversas acciones para poder atender a los pacientes que lo requirieran, entre ellas el formar 284 brigadas para la detección y seguimiento de contagios, además de instalar 70 unidades móviles filtro afuera de los hospitales, donde se han otorgado más de 110 mil servicios.



Aunado a ello, puntualizan que se habilitaron 58 hospitales COVID con más de 4 mil 700 camas, se contrataron a mil 400 médicos y enfermeras adicionales que se sumaron al equipo de salud de la entidad y se fortaleció el Laboratorio Estatal para duplicar su capacidad de pruebas.



Se llevan ocho meses haciéndole frente al mayor reto de salud que hemos enfrentado, nos preparamos para poder atender al mayor número de pacientes y hoy seguimos trabajando para cuidar la salud de todas las familias mexiquenses’, expresó.



VUELVE A CUIDARTE, como los primeros días cuando te pusiste a hacer cubrebocas con telas viejas en tu casa; como cuando no querías ni asomar la nariz por la ventana.



VUELVE A CUIDARTE, como cuando buscabas como loco la fórmula del alcohol en gel; como cuando te manchaste toda la ropa lavando con cloro hasta la casita del perro.



VUELVE A CUIDARTE, sal sólo si es necesario, saluda a los vecinos de lejos, júntate por video llamadas, no festejes cumpleaños, ¡¡¡para que cuando esto pase no falte nadie al festejo!!!



VUELVE A CUIDARTE, como cuando sólo de pensar en el virus te daba tos y pensabas en ir urgentemente al médico.



VUELVE A CUIDARTE, a ti, a los tuyos, a todos.



¡¡Los TRABAJADORES DE SALUD nunca dejaron de cuidarnos, sólo te piden VUELVE A CUIDARTE!! 🙏🏼 Recuerda que el virus no se ha ido, sólo cambiamos de color.



¡¡VUELVE A CUIDARTE!! en ti está la responsabilidad, evita las reuniones grandes o pequeñas, todos decimos cuidarnos, pero el virus es invisible y queremos regresar todos completos a celebrar, cuando la cura esté lista!



VUELVE A CUIDARTE, para evitar rebrotes como en otros países.



Por favor, ¡¡¡hazlo circular para que tus familiares, amigos, vecinos y todos también VUELVAN A CUIDARSE!!