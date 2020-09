Por ilegal GEM debe revocar concesión de carretera panamericana: Max Correa Hernández

El Congreso mexiquense aprobó por mayoría el punto de acuerdo propuesto por el diputado Max Correa Hernández para exhortar al gobernador Alfredo del Mazo Maza y Secretaría de Comunicaciones estatal, revocar la ilegal concesión de la Carretera Panamericana en su tramo Toluca–Atlacomulco, para que se reincorpore de inmediato al sistema carretero libre de peaje bajo jurisdicción del estado.



Tras señalar que la empresa Promotora del Desarrollo del Empleo de América Latina, S. A. de C. V. usufructúa la vialidad de cuota desde 1984, la iniciativa legislativa exige al gobierno mexiquense inicien las investigaciones correspondientes con el objeto de fincar responsabilidades administrativas, civiles o penales a las personas físicas o jurídico-colectivas involucradas que continúan con la explotación de una vía de comunicación protegida por un Tratado Internacional.



Explicó que el mantenerla como una vía libre y no de cuota, fue una condición indispensable para que los países que suscribieron el tratado internacional "Convención sobre la Carretera Panamericana", que corre de Tierra del Fuego (Argentina) hasta Alaska (EU), pudieran acceder al financiamiento para su construcción.



’Actualmente el tratado sigue vigente y los compromisos jurídicos contraídos por nuestro país son de obligado cumplimiento, por lo que desde el momento en que el Gobierno del Estado de México privatizó esta vía de comunicación violenta la Constitución y sus obligaciones asumidas.



’Es necesario recordar que la empresa concesionaria a pesar de no haber invertido en la construcción de esta vía internacional de comunicación, ha obtenido incuantificables ganancias por más de 36 años’.



En tribuna parlamentaria, Correa Hernández señaló que no es ajeno a la realidad nacional los numerosos conflictos que existen en torno a la posesión y explotación de las vías generales de comunicación.



Lamentó que durante más de tres décadas los grupos que han ostentado el poder político y administrativo en esta entidad abusaron de sus cargos para beneficiar a unos cuantos individuos con la indebida concesión de esta carretera.



En su exposición, el diputado local de Morena recordó que el 30 de abril de 1998 la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acordó recomendar al gobierno estatal el retiro de la Concesión a la empresa Alfa, S.A. de C.V., al haber acreditado violaciones a la Constitución y algunas leyes federales.



’En congruencia con esta actitud, el 28 de agosto de 1998, la Legislatura del Estado de México aprobó un punto de acuerdo que ordenaba rescatar el título, revisar el procedimiento de concesión y fincar las responsabilidades penales, civiles y administrativas que resulten a quienes indebidamente entregaron la carretera panamericana en concesión, sin embargo la indebida concesión permanece a pesar que está plagada de ilegalidad’.