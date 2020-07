Por inconsistencias de los estados suspenden semaforo epidemiológico

A causa de inconsistencias en la información de contagios que proporciona cada estado, la Secretaría de Salud decidió no presentar el semáforo epidiemológico que correspondía a este viernes.



’Identificamos que la información que se transfiere para evaluar el semáforo no es consistente en todos los estados’, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en la conferencia vespertina, en la que aseguró que hay ’señales preocupantes de repuntes’ en varios estados.



’Vamos a evaluar y vamos a platicar con las entidades federativas al respecto’, insistió.



’Al inicio pensamos que teníamos un desfase en nuestra fase de datos y nos damos cuenta que no, que hay inconsistencias’, resaltó. ’Dejo en claro que no son las 32 entidades federativas, pero no podemos presentar el semáforo nacional cuando va a estar con varios huecos grises por todos lados porque no hay información consistente para la evaluación’.





’Sin ánimo de culpar y esto no tiene nada que ver con la política, esto es una evaluación técnica, hay señales preocupantes de repuntes’ en estados, subrayó.



Con el mensaje de López-Gatell al inicio de su exposición de que ’nos falta todavía la mitad de la epidemia’, México llegó a 289 mil 174 contagiados de coronavirus, al sumarse 6 mil 891 nuevos casos en las últimas 24 horas.



Se registraron 665 defunciones de jueves a viernes, con lo que la cifra de fallecimientos es de 34 mil 191.



’El mensaje es de preocupación por lo que está ocurriendo en el nivel subnacional’, dijo López-Gatell, quien recordó el riesgo de que la reapertura se haga demasiado rápido.



’Tenemos que actuar’, dijo el subsecretario.