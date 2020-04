Por Incumplir medidas sanitarias de Covid-19 le colocan sellos de suspensión a Multiplaza Aragón en Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 21 de abril del 2020.-El gobierno municipal suspendió actividades de Multiplaza Aragón, donde diversos establecimientos continuaban realizando sus labores de manera cotidiana, a pesar de que hace un mes instituciones de Salud restringieron las actividades a negocios que no fueran de primera necesidad y centros comerciales.



De acuerdo con la titular de la Dirección de Desarrollo Económico, Anai Esparza Acevedo, la suspensión de actividades procedió debido a que al interior los prestadores de servicios no acataron las medidas sanitarias y ponían en riesgo a los comensales ante posibles contagios.



"Se procede a la suspensión total de la unidad económica por desacatar las medidas sanitarias dispuestas por los gobiernos federal, estatal y municipal. Estos operativos continuarán en las unidades económica que no sean de primera necesidad y que representen un riesgo para las ciudadanos", añadió.



A decir del director de Gobierno, Armando Pérez Soria, será en próximos dias que autoridades municipales se reúnan con representantes del centro comercial para determinar cuáles serán los establecimientos que podrán operar y bajo qué circunstancias.



Informó que debido a que la plaza comercial cuenta con supermercados, farmacias e instituciones financieras, en la reunión también se tendrá que definir si es viable que continúen operando y, de ser así, bajo qué condiciones.



"Se cierra por completo para tomar control de la plaza, no podíamos hacerlo parcialmente y mañana tendremos una reunión con los administradores para determinar qué negocios que tienen productos perecederos podrán brindar servicio y de abasto de víveres para la ciudadanía. Los mismo sucederá con las instituciones financieras", precisó Pérez Soria.



El gobierno municipal supervisa que tanto centros comerciales, de abasto y tianguis se apaguen a las disposiciones sanitarias para salvaguardar la integridad de los ecatepenses ante la pandemia mundial.



El pasado 19 de abril el gobierno de Ecatepec retiró el tianguis que se instala en la colonia La Popular, el cual operaba de manera normal, a pesar de la contingencia por el Covid-19, además de que también han sido cerrados establecimientos, como bares y cantinas, cuyos propietarios insistían en mantenerlos abiertos.