Por infortunada acción, expulsión y multa a Djokovic en Abierto de EU

+Además no fue a la conferencia de prensa post-partido



+Pierde la cabeza, tras 26 juegos invicto



+Accidentado torneo, con aislamientos debido a Covid 19



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- Ayer, Novak Djokovic, se derrotó a sí mismo. No pudo controlar sus emociones al perder el primer set por 5-6 frente al español Pablo Carreño. Era tal su incordio, que sacó una pelota que tenía en el short, le pegó con la raqueta hacia atrás y ésta, accidentalmente, se impactó en el cuello de una juez de línea.



Dicha acción del serbio, por reglamento, lo descalificó del Abierto de Estados Unidos. Y recibió multa de casi 250 mil dólares, casi cinco millones 400 mil pesos.



Aparece esta mañana en la portada de algunos de los principales diarios del mundo, la insólita foto de la mirada atónita, con mezcla de rabia, de la juez, tocándose la garganta, mientras el jugador, raqueta en mano, se acerca a ofrecer disculpas.



El autocontrol se ausentó y la racha invicta de 26 juegos le había creado un aura de fortaleza y superioridad. El número uno del mundo tampoco esperaba fatal desenlace en los octavos de final del certamen que se juega en Nueva York. Cuando escuchó el grito y ver que la juez cayó, se dirigió en su auxilio para disculparse, mientras la mujer con dificultad para respirar recibió atención médica y luego se levantó.



Después, el serbio regresó a la cancha para tener un largo diálogo con el árbitro del torneo quien ratificó su expulsión.



Tras su descalificación el tenista ofreció disculpas en Instagram.



’Toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío (…) Estoy muy apenado por haberle causado ese estrés (a la juez de línea). Fue sin querer y estuvo muy mal. Necesito repasarlo y trabajar en mi decepción para convertir todo esto en una lección para mi crecimiento y evolución como jugador y ser humano’, confesó.



Djokovic perderá todos los puntos de clasificación ganados en el Abierto de EU y será multado con el dinero ganado en premio en el torneo, además de cualquier o todas las sanciones impuestas con respecto al incidente, informó la Federación de Estados Unidos de Tenis en un comunicado.



Y Djokovic reflexionó:



’En cuanto a la descalificación, necesito volver a mi interior y trabajar en mi decepción y convertir todo esto en una lección para mi crecimiento y evolución como jugador y ser humano.’



El primer favorito, quien buscaba ganar su título 18 de Grand Slam y el cuarto en el Abierto de Estados Unidos, abandonó Flushing Meadows sin dar declaraciones.



’Es la decisión correcta’, dijo Tim Henman a Amazon Prime, quien fue descalificado de Wimbledon por un incidente similar en 1995. ’No está apuntando a la juez de línea, pero golpeó la pelota y debes ser responsable de tus acciones.’



Tras anunciarse la descalificación, Djokovic procedió a darle la mano a Carreño Busta, quien se enfrentará en cuartos de final al ganador del partido entre el belga David Goffin (7) y el canadiense Denis Shapovalov (12).



’Por supuesto que creo que no fue intencional. Ninguno de nosotros haría una acción así. No creo que Novak quisiera nunca golpear a la juez’, comentó Carreño en la rueda de prensa.



Djokovic, agregó, ’no es un jugador agresivo. Ha sido seguramente sin querer», opinó el español, número 27 de la ATP. Es una gran persona y estoy seguro de que no quería hacer esto, fue mala suerte.’



Sin embargo, Carreño estuvo de acuerdo con la decisión de los jueces. ’Es un momento difícil para todos, pero creo que por mucho que su intención no fuera darle, era la decisión que había que tomar. Estas cosas no pueden pasar. Creo que el juez y el supervisor hicieron lo correcto pero no es fácil hacerlo’, afirmó.



El español dijo que no vio el momento en que Djokovic lanzaba la pelota porque estaba mirando a su entrenador celebrando la ruptura del servicio al serbio.



’Me quedé en shock. Vi que a ella le costaba respirar. Yo soy muy aprehensivo y por eso me quedé en la silla, también porque Novak y otras personas iban a atenderla’, relató.



Impaciencia y Covid 19



Por cierto, no ha reinado la paciencia en el torneo. El pasado 3 de septiembre la tenista española (16ª del ranking) Garbiñe Muguruza descargó toda su frustración en la raqueta, la partió a la mitad, tras quedar eliminada en la segunda ronda del Abierto, luego de caer 7-5 y 6-3 frente a la búlgara Tsvetana Pironkova , una tenista que llevaba desde 2017 sin disputar un Grand Slam.



También sucedió el domingo la descalificación de la pareja francesa Kristina Mladenovic y la húngara Timea Babos, primera sembrada de dobles.



Las autoridades de Nueva York pidieron que Mladenovic se confine por su contacto con Benoit Paire, el tenista que dio positivo por coronavirus la semana pasada. Y ocurrió horas antes de que ingresaran a la cancha.



La USTA dijo que los funcionarios de salud pública impidieron que quienes estaban en contacto con Paire viajaran al Centro Nacional de Tenis Billie Jean King y fueron puestos en cuarentena.



’Estoy llorando. Ahora estoy empezando a darme cuenta de lo que pasó y no lo entiendo. Es terriblemente injusto, no veo ninguna razón aceptable para lo que sucedió’, dijo la tenista húngara, campeona del Open de Australia junto a su compañera habitual de dobles.



En más resultados, el alemán Alexander Zverev, quinto sembrado, venció 6-2, 6-2 y 6-1 al español Alejandro Davidovich.



Por las mujeres destacaron los triunfos de las locales Shelby Rogers y Jennifer Brady al eliminar a la checa Petra Kvitova y la alemana Angelique Kerber, respectivamente, mientras la kazaja Yulia Putintseva ganó 6-3, 2-6 y 6-4 a la croata Petra Martic.