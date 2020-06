Por la contingencia, sigue vigente el programa Hoy No Circula en Acapulco

Ante el aumento exponencial de contagios del nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, el Gobierno de Acapulco amplía la vigencia del programa de control vehicular Hoy No Circula, como parte de las acciones de prevención sanitaria para reducir la movilidad en el espacio público de personas desocupadas.



El secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez, precisó que, a pesar de haber concluido la Semana Nacional de Sana Distancia, se dispararon los casos positivos y de fallecimientos por el virus, debido a la poca participación de ciudadanos que no están laborando y acuden a fiestas, palenques de gallos o participan en actividades recreativas con decenas de personas, exponiéndose a ser contagiados por quienes están infectados.



El encargado de la política interna del Ayuntamiento reiteró el llamado a permanecer en confinamiento voluntario en estos días que son los más complicados porque se han disparado los contagios, por ello la alcaldesa Adela Román ha decidido implementar medidas impopulares pero necesarias a favor de la salud de todos.



Explicó que hay acciones preventivas drásticas que el Gobierno Municipal ha puesto en marcha, en gran parte por la falta de responsabilidad de gran parte de la población, colocándose Acapulco como una de las ciudades donde más casos positivos y más muertes se registran en todo Guerrero, por lo que se acordó mantener ciertas medidas y adoptar nuevas hasta salir de la pandemia.



Manzano Rodríguez precisó que dichas acciones están basadas en salvaguardar vidas humanas, por ello, desde el día 1 de junio y hasta el día 15, se mantendrá el programa Hoy No Circula, ampliación necesaria porque es urgente disminuir la movilidad en Acapulco, ’estamos viendo que ya la pandemia por el Coronavirus se está extendiendo, hay muchos casos; es necesario tomar acciones que prevengan el contagio de nuestros ciudadanos’, sostuvo.



El funcionario municipal pidió a la población acatar las medidas de prevención, así como evitar asistir acompañado a los mercados de la ciudad y en especial evitar llevar a menores de edad, además de mantener sana distancia, usar cubrebocas y gel antibacterial.



’Estamos en un momento álgido de la pandemia, un momento difícil y si nos resguardamos estas dos semanas, yo creo que ya podemos empezar la nueva normalidad a partir del 15 de junio, así lo esperamos’, comentó el funcionario público.



Ernesto Manzano dijo finalmente que la presidenta Adela Román Ocampo instruyó no bajar la guardia para apoyar a las personas afectadas en el aspecto de salud y económico, por ello, además de reforzar las medidas de prevención sanitaria se mantiene el programa alimentario, que distribuye comida caliente y nutritiva en 35 Cocinas Comunitarias que se instalaron en diferentes partes de la ciudad, así como la limpieza, sanitización, desinfección y fumigación de los mercados municipales.