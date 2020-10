Por la corrupción de gobiernos pasados se construyeron viviendas en zonas de alto riesgo de Ecatepec: vecinos afectados

Ecatepec, Méx., a 7 de octubre del 2020.- Al amparo de políticos que gobernaron Ecatepec hace 25 años y con el consentimiento de administraciones municipales y estatales posteriores, un asentamiento irregular surgió en la ladera norte del talud de un cerro ubicado entre las colonias Cuauhtémoc y Texalpa, en la zona de Santa María Tulpetlac.



Lourdes Mauricio Castillo, habitante de la colonia Cuauhtémoc, relató que en 1995 un particular les ofreció lotes en esa zona de alto riesgo, por los que pagaron 25 mil pesos.



La necesidad orilló a 11 familias a adquirir sus lotes junto al talud del cerro, de aproximadamente 60 metros de altura, donde construyeron sus casas, primero con materiales provisionales y poco a poco con tabique y concreto, sin que ninguna autoridad del municipio, entonces gobernado por el PRI, impidiera dicha situación.



De acuerdo con el testimonio de vecinos, alcaldes priistas fueron dotando esta comunidad de servicios públicos como drenaje y agua potable. Inclusive fue el ex gobernador del Estado de México y ex alcalde Ecatepec, Eruviel Ávila Villegas, quien les ofreció recubrir el talud para evitar un deslave, lo que nunca hizo, ni como presidente municipal ni como gobernador de la entidad.



Durante años la corrupción y complicidad de autoridades de los diversos niveles de gobierno provocó el crecimiento irregular en gran parte de Ecatepec, donde en algunos casos familias se asentaron en sitios de alto riesgo, como barrancas y junto a canales de aguas negras y taludes de cerros.



Hace 25 años decenas de familias compraron predios de manera irregular en lo que actualmente es la colonia Cuauhtémoc Tulpetlac, 11 de ellos ubicados en calle Adolfo Ruiz Cortines, junto al talud del ceerro.



La corrupción imperante en la década de los 90’s impidió que los gobiernos municipal y estatal de la época tomaran cartas en el asunto para impedir la consolidación de dicho asentamiento irregular, a pesar del riesgo que corrían y corren las familias asentadas junto al talud del cerro.



La madrugada del pasado 6 de octubre se registró un deslave en dicho talud, donde más de 30 metros cúbicos de tierra cayeron sobre los techos de loza y patios traseros de tres viviendas, sin que personas hayan resultado lesionadas.



La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec atendió la emergencia y la tarde de ese día se registraron otros tres deslaves de tierra, por lo que fueron desalojados los 21 habitantes de las tres viviendas afectadas, que fueron clausuradas por el riesgo existente.



Este día, las autoridades de Ecatepec notificaron a los propietarios de viviendas ubicadas en dicha calle, ya que existe riesgo inminente por la caída de más tierra, lo que pone en riesgo sus vidas.



El gobierno municipal ofreció a los ocupantes de las tres viviendas afectadas el pago de dos meses de renta para que vivan en otro sitio, en tanto se realizan mesas de trabajo para buscar alguna alternativa, en las que participan los propios colonos y autoridades estatales.



El alcalde Fernando Vilchis Contreras visitó la noche del 6 de octubre la zona afectada y dialogó con los colonos, donde dijo que lo más importante es salvaguardar la vida de los habitantes de esta zona.