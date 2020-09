Por la deserción escolar por la pandemia de COVID-19 tiene en riesgo de desaparecer a más del 40, por ciento de las escuelas particulares del país

+Las escuelas particulares en grave riesgo



CIUDAD DE MEXICO .- La Pandemia Covid 19 aceleró la deserción escolar que ya venían sufriendo las instituciones particulares de educación superior por la crisis económica, y ahora 40 por ciento de las asociadas de la Alianza para la Educación Superior (ALPES), están en riesgo de cerrar sus puertas.



Por ello su presidenta María Luis Flores del Valle solicitó a la Cámara de Senadores que en la Ley General para la Educación Superior que se encuentra en estudio, haya piso parejo, sea acorde con el momento actual y les ayude a seguir ayudando a los estudiantes de este país que no pudieron obtener un lugar en la universidad pública.



La dirigente de las universidades afiliadas a ALPES advirtió que la universidad particular coadyuva con la obligación constitucional del Estado Mexicano de dar educación, sin embargo, si tal número de instituciones cierra por la crisis, el Estado Mexicano se va a quedar con una gran carga social.



’Es un buen momento para que el Estado nos ayude a solventar esta crisis, nos permita fortalecernos para la nueva normalidad y podamos cumplir cabalmente con nuestro compromiso de ayudar a que los jóvenes desatendidos por la universidad pública, puedan tener una educación de calidad’, expresó Flores del Valle.



En rueda de prensa virtual, la dirigente de ALPES dijo que, al ofrecer sus servicios a estudiantes de contextos más desfavorecidos, la falta de equipo y conexión a internet para tomar sus clases en línea, y la situación económica de sus familias, ha provocado una gran deserción para el siguiente ciclo escolar que en estos momentos se estima en alrededor de 40 por ciento.



Sumado a esto, las instituciones particulares de educación superior han mantenido la solidaridad y compromiso social con su personal y al momento no sólo no han incrementado el costo de sus colegiaturas y han mantenido las 75 mil plazas de trabajo que había antes de la pandemia, sino que, por el contrario, ’nos hemos visto en la necesidad de contratar más personal, ingenieros en sistemas para atender las áreas de servidores y plataformas para poder dar las clases en línea’.



Flores del Valle solicitó a los legisladores ’que fiscalmente nos regresen al título III y nos quiten el impuesto sobre la renta como una forma de ayudarnos a ayudar’.



En el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta donde estaban desde 1924, no pagaban ISR e IVA a cambio de ofrecer becas al 5 por ciento de sus alumnos. Pero desde 2014 fueron trasladados al Título II donde no pueden cobrar IVA a en las colegiaturas, pero de los ingresos ahora deben pagar ISR y reparto de utilidades, además de otros requisitos por cumplir, como si fueran una empresa comercial, con la agravante de que no pueden recuperar el IVA pagado y, también, siguen dando el 5 por ciento de becas. ’Mientras ningún comercio dona 5 por ciento de sus utilidades, nosotros seguimos dando las becas’, expresó Vicky Ríos, asesora fiscal de ALPES.



Las instituciones particulares de educación superior solicitaron a los senadores la generación de una Ley General de Educación Superior justa, incluyente, equitativa y moderna que les permita la simplificación de trámites y establecer los propósitos educativos de equidad, excelencia e inclusión, en un proceso transparente, público e imparcial, que sirva para establecer las bases de un sistema de mejora continua incluyente que permita tener a los jóvenes las mismas condiciones y oportunidades.



Las instituciones particulares de educación superior miembros de la Alianza para la Educación Superior somos 142 instituciones particulares que atendemos la formación profesional de 470 mil estudiantes en 680 campus; somos el 18 por ciento de las 3 mil 797 instituciones particulares de educación superior según el Censo de la SEP y a nuestras aulas acude el 25 por ciento de 1 millón 890 mil jóvenes que cursan estudios profesionales en este sector, con una oferta educativa de 280 carreras profesionales, 75 especialidades, 137 maestrías y 31 doctorados.



En la reunión virtual estuvieron entre otros los rectores y directores de ocho instituciones como son Francisco Javier Diaz Tapia, de la Universidad del Golfo; Pavel Ruiz Izundegui, del Centro de Estudios Clínica e Investigación Psicológica; Edith Huerta, de la Universidad Gestalt; Patricia Villalobos de la Univer Nayarit; Graciela Meza del Colegio Mexiquense Universitario; Enrique Navarro de la Universidad Santander; Irma Yolanda Razo de la Universidad del Golfo de Baja California Sur y Efraín Gutiérrez de la Universidad del Sur….



POR LOS SORTEOS DE PRÉSTAMOS PERSONALES, ISSSTE HA ENTREGADO 12, 370 MDP PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA



A través de los sorteos de préstamos personales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha entregado 12 mil 370 millones de pesos, debido a que de las y los 257 mil 220 trabajadores, pensionados y jubilados que salieron ganadores de un crédito, 224 mil 41 ya lo tramitaron, informó el Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Edgar Díaz Garcilazo.



En conferencia de prensa, detalló que estos recursos se distribuyen a lo largo del país, por lo que ayudan y fortalecen el consumo y la actividad económica en las diferentes entidades.



Díaz Garcilazo puntualizó que el Director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, ha instruido transmitir a las y los trabajadores, pensionados y jubilados temas de educación financiera para que puedan hacer un mejor uso de los préstamos personales. Convertir esta prestación en una mejor herramienta para las y los derechohabientes, es el propósito, agregó.



’No solamente significa dar préstamos por dar préstamos también tenemos que actuar con responsabilidad, educando a nuestros derechohabientes de cómo hacer un mejor uso de su préstamo, cómo tener unas finanzas más sanas, cómo poder elaborar mejor nuestros presupuestos para saber con cuánto dinero contamos’, señaló.



Para ello, Díaz Garcilazo presentó el simulador de ahorro e inversión que ofrece CONDUSEF, el cual permite orientar al usuario sobre cómo aprovechar su préstamo personal. Esta herramienta se encuentra en el sitio www.condusef.gob.mx



Recordó que el ISSSTE cuenta con 43 oficinas en todo el país, de las cuales 31 son estatales, cuatro regionales y ocho unidades administrativas en la Ciudad de México, donde la derechohabiencia podrá acudir al otorgamiento de su préstamo personal o para cualquier otro servicio relacionado con las 21 prestaciones del Instituto.



’Nos interesa mucho que la gente se vaya familiarizando y que vea que en el ISSSTE estamos haciendo un esfuerzo por tratar de acercar más al derechohabiente con los trabajadores que se dedican a dar atención en las ventanillas para llevar a cabo sus trámites,’ aseguró.



De igual manera, resaltó que el otorgamiento de préstamos personales es una prestación a la que tienen derecho los trabajadores, jubilados y pensionados que cotizan al ISSSTE. No se venden, para que la gente no se deje engañar. Es un mensaje que queremos seguir compartiendo para que quede claro.



Díaz Garcilazo mencionó que en el noveno sorteo, que se realizará el próximo 17 de septiembre, se distribuirán 42 mil 222 préstamos, por un monto de dos mil 300 millones de pesos. Se entregarán 21 mil créditos ordinarios; 21 mil especiales y 222 conmemorativos.



Los ganadores de los sorteos deben ingresar a la página oficinavirtual.issste.gob.mx para iniciar el trámite de otorgamiento; posteriormente tienen dos meses para recoger su préstamo en la oficina administrativa correspondiente.



’Recordar a la gente que seguimos guardando las medidas de sana distancia todavía en la mayoría de los estados de la República, que acudan de acuerdo con la primera letra de su apellido en el calendario semanal que tenemos’. Lunes, A, B y C; martes, D, E, F, G Y H; miércoles, I, J, K, L y M; jueves, N, Ñ, O, P, Q y R; y viernes, S, T, U, V, W, X, Y, y Z. ….



MEXICO EVALUA SOBRE FALLAS EN PEMEX Y CFE



Aunque Pemex y CFE, ’las nuevas palancas de desarrollo’ del país, y ejecutarán en 2020 el equivalente al 20% del gasto público total —cerca de un billón 230 mil millones de pesos—, las pérdidas registradas por estas empresas sumaron aproximadamente 703 mil millones de pesos al primer semestre del presente año, y Pemex presentó en julio pasado el nivel de producción más bajo en 40 años.



Más allá de ser sólo una cuestión de finanzas públicas, tal situación está íntimamente relacionada con fallas puntuales en el gobierno corporativo de las empresas. En este marco, México Evalúa presenta el Mapa de vigilancia del Estado sobre sus empresas productivas. Se trata de un estudio que identifica, por primera vez, las funciones y responsabilidades de distintas entidades que representan al Estado mexicano en tres de sus facetas: como dueño de Pemex y CFE; como regulador del mercado en que compiten y como garante del interés de la sociedad y las comunidades que se ven afectadas por las actividades que realizan.



Además de identificar a estas entidades y subrayar la necesidad de que cumplan con sus funciones, el documento describe casos en los que quedaron en evidencia fallas, omisiones o problemas en las relaciones entre Pemex y CFE y sus vigilantes, desde la compra de Fertinal hasta la modificación de criterios en los Certificados de Energías Limpias, pasando por la licitación polémica de contratos anuales o la negociación del acuerdo reciente con la OPEP.



Entre las fallas más graves, el Mapa destaca:



La intervención centralizada en los mercados por parte del Gobierno para favorecer a Pemex y a CFE



La falta de seguimiento del Congreso al cumplimiento de objetivos de estas empresas.



Los conflictos de interés a partir de la presencia de miembros del Ejecutivo federal en sus consejos de administración.



La baja prioridad que se le da a la política anticorrupción y de responsabilidad social en estos consejos.



Edna Jaime, directora general de México Evalúa, destacó una problemática general: ’Esta administración se ha caracterizado por influir indebidamente para favorecer a Pemex y a CFE en distintos rubros del mercado energético, y estas malas prácticas ya tuvieron consecuencias: la inversión extranjera directa del sector energético pasó de 6 mil 820 millones de dólares en 2018 a sólo 1 mil 119 millones de dólares al primer trimestre de 2020, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía’.



Por otra parte, el Mapa subraya que la falta de supervisión por parte del Estado —o su influencia indebida— puede minar los incentivos de las empresas públicas para actuar en consideración del mejor interés de la empresa y de los ciudadanos, los cuales, en última instancia, son lo más parecido a sus accionistas. Bajo esa lógica, el documento propone una serie de mejoras y recomendaciones de política pública.



’Las mejoras que proponemos en materia de vigilancia al gobierno corporativo de Pemex y CFE buscan construir un Estado más responsable en el control de sus empresas. Esto implica el reconocimiento de las diferencias en las funciones que se ejercen sobre ellas, y una mejora sustancial en materia de rendición de cuentas de cara a los ciudadanos’, apuntó María Fernanda Ballesteros, coordinadora del programa de Regulación y Competencia de México Evalúa.



Para mejorar la vigilancia a Pemex y CFE, México Evalúa propone:



La creación de una entidad propietaria de las empresas productivas del Estado.



El acompañamiento de la política de propiedad a través de un contrato de gestión entre empresa y el Estado, en el que se establezcan objetivos, metas y parámetros o indicadores para la rendición de cuentas, conforme a lo establecido en el plan de negocios.



La revisión del régimen especial en ambas empresas para que puedan existir mayores controles en compras públicas y control presupuestario a programas sociales que no tienen un objeto comercial y pueden ser utilizados con fines políticos. Esto, de cara a la inminente discusión de la Reforma Energética.



Fortalecer a Pemex y a CFE por medio de la entrega de recursos públicos, sin exigir una vigilancia y rendición de cuentas adecuadas, sólo ocasionará una mayor destrucción de valor. El mal desempeño de estas empresas, los escándalos de corrupción y sus cuantiosas pérdidas evidencian que es urgente discutir y mejorar el gobierno corporativo de estas empresas. Es ahí donde debería estar la prioridad….



