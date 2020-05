Por llamarlos ’mercantilistas’, AMLO ofrece disculpas a médicos

El presidente de México ofreció hoy una disculpa pública, luego de que asociaciones y colegios médicos hicieron una ácida crítica en la industria mediática y redes sociales, a Andrés Manuel López Obrador por llamarlos ’mercantilistas’ el pasado viernes. Consideró que sus declaraciones fueron tergiversadas y dijo que la crítica fue sólo para algunos.



’Si lo entendieron así, ofrezco disculpas, no fue así. Hablé de cómo los médicos tienen una vocación humanista’, argumentó.



’Imagínense –continuó-- era médico Ernesto ‘el Che’ Guevara, médico el mejor presidente de América Latina, Salvador Allende, ¿cómo voy a hablar mal de los médicos?’, interrogó el mandatario durante su conferencia matutina de este lunes.



Uno de los primeros en externar su inconformidad a las palabras del presidente fue el Colegio Mexicano de Reumatología. Lanzó un mensaje de inconformidad vía digital, el fin de semana, donde lamentaron las declaraciones de López Obrador



En el mensaje firmado por el comité ejecutivo, remarcan que ’el compromiso fundamental de los miembros del Colegio Mexicano de Reumatología ha sido siempre, desde su fundación, con el bienestar de nuestros pacientes y con la salud de la población’.



Sostiene:



’Lamentamos la percepción de nuestro Presidente y le llamamos a la reflexión. Sus propias declaraciones reconocen las limitaciones con las que se han enfrentado nuestros colegiados que trabajan y trabajaron en instituciones públicas en los últimos treinta años, haciendo siempre un esfuerzo sobresaliente para buscar el beneficio de los pacientes a nuestro cargo’.



Encabezados por el presidente del Colegio el doctor César Francisco Pacheco Tena, los reumatólogos de México lamentaron esas palabras porque ’nos sentimos en la obligación de solicitar una disculpa pública’ al presidente.



Porque, puntualizó, ’el desvirtuar la labor de los médicos en pro de la sociedad en general puede acentuar el clima de agresión que actualmente enfrenta el personal de salud en varios frentes’.



No es la primera vez que el presidente López Obrador arremete contra un gremio. Lo hace continuamente contra los periodistas y empresarios. Sin embargo, aparte de la disculpa pública exigida, el Colegio de Reumatología le recomienda:



’La participación armónica de los distintos actores que luchan contra esta pandemia debe darse en un marco de respeto, cordialidad y compromiso. Las ideologías no deben crear espacios sectarios o de exclusión. En esta batalla estamos todos juntos, por el bien de todos’,



El viernes, al respaldar el trabajo del secretario de Salud, Jorge Alcocer y del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, al frente de la epidemia, el mandatario federal aseguró que esos funcionarios son humanistas y que trabajan a ’favor del pueblo, no a favor del mercantilismo, que desgraciadamente también llegó a predominar en el periodo neoliberal en todo lo relacionado con la salud’.



El presidente consideró este lunes que sus declaraciones fueron malinterpretadas y aclaró que en todos los sectores siempre hay quienes cumplen su función con ética y quienes anteponen los intereses económicos.



’No dije eso, hablé de algunos médicos porque también es una realidad que se mercantilizó la medicina, si se robaban las medicinas, uno de los negocios más jugosos era el de la compra de las medicinas’, insistió.



’No solo eso –agregó-- adulteraban los medicamentos. Había médicos que solo les interesaba eso, como todo, como en el gremio empresarial, como en el gremio de los legisladores, en el de los políticos, en el de todo, ni modo que hay un gremio puro.’