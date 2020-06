Por mayoría de votos, Congreso de Hidalgo aprueba Ley de Amnistía impulsada por Omar Fayad

Con 27 votos a favor y 3 en contra fue aprobada por la 64 legislatura del Congreso de Hidalgo la iniciativa de la Ley de Amnistía Estatal, ingresada por el gobernador Omar Fayad Meneses.

A favor votaron los 17 legisladores de Morena (los 10 del Grupo Universidad y los 7 de la corriente denominada como Morenistas Puros); cinco del PRI; dos del PES , y uno del PT, uno de Nueva Alianza y uno más del PRD.En contra votaron los tres diputados del PAN. No hubo ninguna abstención.

’Esta propuesta va en la misma línea de la del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de corregir la injusticia contra los grupos vulnerables, lo que ha provocado que mujeres, jóvenes e indígenas estén en prisión por delitos menores, ya sea del ámbito federal o local’, comentó el gobernador Omar Fayad Menses el 20 de abril, fecha en que ingresó la iniciativa

La ley de Amnistía aprobada este martes contempla descongestionar las prisiones estatales, beneficia a las mujeres quienes han incurrido en aborto, el cual el Código Penal lo tiene tipificado como delito, así como a indígenas que fueron encarcelados por algún delito sin que hubieran gozado de tener un intérprete o defensor de sus lenguas originarias durante el proceso que se les instauró .

Las personas que se encuentran prófugas de la justicia por esos delitos también podrán ser beneficiadas por la Ley de Amnistía.

Según el diputado de Morena, Víctor Osmind Guerrero Trejo quien es Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia explicó que la Ley de la Amnistía se aplica en los casos de los delitos de aborto, posesión mínima de droga para consumo, campesinos que hayan sido forzados a cultivar drogas, personas indígenas que en su proceso no hayan contado con intérpretes o defensores en su lengua, robo simple y sin violencia que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años y el delito de sedición cuando se trate de toma de oficinas públicas como actos de protesta, tal como lo realizan organizaciones campesinas.

Puntualizó que ’esta iniciativa no busca liberar delincuentes tales como asesinos, feminicidas, narcotraficantes, secuestradores, robachicos ni tratantes de personas como afirma la oposición, es falso que se liberará a delincuentes peligrosos’.

Reveló que con la Ley de Amnistía 230 personas serían beneficiadas para salir de prisión, 90 por ciento de ellas indígenas y relacionadas con delitos del fuero común.

Durante la discusión de la iniciativa, los únicos que la cuestionaron fueron los legisladores del PAN Asael Hernández Cerón y Claudia Lilia Luna.

Asael Hernández Cerón, coordinador de la fracción panista,dijo que no estaba de acuerdo en la Ley de Amnistia ya que abría la posibilidad de la despenalización del aborto .

El morenista Víctor Osmind Guerrero Trejo, defendió el proyecto tras puntualizar que la Ley de Amnistía está encaminada principalmente a proteger a la población indígena que careció de su derecho a tener un traductor y que enfrenta cargos menores.