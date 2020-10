Por medio de fideicomisos entre 2013 y 2018 Conacyt transfirió a empresas privadas más de 41 mil millones de pesos

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MIERCOLES, 21, OCTUBRE, 2020, 13:04

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, La Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Dra. María Elena Alvarez-Buylla Roces, denuncio que entre 2013 y 2018 el Conacyt transfirió a empresas privadas más de 41 mil millones de pesos que originalmente eran para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.



La titular de Conacyt, hizo saber que, de acuerdo con las investigaciones que se han realizado, sólo a través de fideicomisos se transfirieron 15 mil 438 millones de pesos a privados.



A este monto se sumaron transferencias del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), los cuales ascienden a los 26 mil 140 millones de pesos, por lo que la suma total fue de 41 mil 624 millones de pesos.



’Esto quiere decir que globalmente en el sexenio pasado 44 por ciento de todos los recursos gestionados desde Conacyt supuestamente para desarrollo científico, tecnológico y de innovación fueron transferidos al sector privado y el resto al público.



Alvarez-Buylla, puso como ejemplo que algunas de las empresas privadas que recibieron estos fondos a través del Conacyt están Intel, Bayer, Mabe, IBM, Monsanto, Bimbo, Kimberly Clarck, Whirpool, Volkswagen, Honeywall y Femsa Logística, las cuales en total sumaron 891 millones de pesos.



Asimismo, explicó que únicamente la administración de fideicomisos al pagar cuotas a bancos, a despachos, nóminas, ha implicado un costo de administración y de operación de más de 500 millones de pesos; sin embargo, resaltó que esto no se refleja con los apoyos a para la ciencia y la tecnología.



"Esto es sorprendente porque en 2017 y 2018 el Conacyt no asignó un solo peso para ciencia básica y muchos investigadores quedamos sin apoyo de investigación y cuando veo este gasto para mantener estos gastos de fideicomisos es obvio que en aras de la transparencia es una buena noticia que se vayan a cerrar", dijo.



IRREGULARIDADES ENERGETICAS



A la vez informó que entre las irregularidades halladas en el Conacyt están los 9 mil 493 millones de pesos transferidos al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en los periodos asociados a la Reforma Energética.



Indicó que estos recursos se distribuyeron en 39 proyectos y con costos excesivos; además, el 23 por ciento de los proyectos fueron transferidos a empresas o centros de investigación extranjeros; no obstante, cuatro de éstos estaban con Recomendación de Terminación Anticipada por irregularidades.



La directora del Conacyt aclaró que entre los recursos entregados están los destinados, por ejemplo, al Cicese y a la UNAM, los cuales demostraron ’resultados valiosos’, por lo que los apoyos continuarán.



DURAZO: EXISTE UN GRAVE PROBLEMA DE DELINCUENCIA EN MEXICO



El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que la estrategia contra la inseguridad en México está dando resultados, pero pidió paciencia, pues estos no serán visibles ’de un día para otro’.



En su informe mensual de seguridad que consideró como `último´, destacó el proceso de maduración institucional y crecimiento progresivo de la Guardia Nacional.



’Estamos acá, así no guste a algunos de nuestros críticos. Son cifras contundentes, significa que la estrategia está dando resultados de manera progresiva, la inseguridad no se va a resolver de un día para otro, se equivoca quien crea que sea en esos términos.



El funcionario sostuvo, hemos logrado una baja sostenida, va a regresar la paz y tranquilidad al país’, sostuvo.



En cuanto a las cifras, Durazo Montaño anunció que el número de homicidios dolosos disminuyó en septiembre, lo que representa la segunda baja consecutiva en este delito.



Específicamente, los asesinatos han decrecido un 8.29 por ciento en Guanajuato, uno de los estados más azotados por la violencia, tras la detención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, El Marro

.

’Hay una ligera baja, lo importante es que hay un quiebre y logramos romper una inercia de cuatro años.



Lo relevante es que en 22 estados disminuyó el número de homicidios, aumentó en diez entidades, pero disminuyó en 22’, destacó.



Recordó que existe un problema muy grave en cuanto a la delincuencia organizada, pero llamó a no descalificar el resto de resultados que se han logrado en otros rubros, que afectan igual o más a la población, sobre todo de manera directa.



DURAZO CONFIRMA SU RENUNCIA A LA SSPC



Alfonso Durazo Montaño anunció que dejará su cargo como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para contender por la candidatura a la gubernatura de Sonora. El funcionario agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador la confianza que le dio para combatir la inseguridad en el país.



’Agradezco al presidente esta extraordinaria oportunidad de ser parte de este proyecto de cambio.



He decidido atender el llamado de la militancia de Sonora para buscar la gubernatura del estado, consecuentemente presentaré mi renuncia a esta oportunidad de carácter histórico que me brindó el presidente de la Republica’, anunció Durazo.



Subrayó que renuncia al gabinete federal, pero no al proyecto político que encabeza el Presidente de México, ni mucho menos a reconocer su liderazgo político, por lo que seguirá sumando su esfuerzo hasta lograr la transformación de fondo.



Destacó que es imprescindible aterrizar a nivel de territorio los esfuerzos que se están haciendo a nivel federal, por esta razón, buscará la gubernatura de Sonora



El hasta ahora Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, recordó que recibió el país oliendo a pólvora en materia de seguridad y en el peor escenario, situación que no podían tapar ni fingir que sería fácil de enfrentar.



Ante este problema grave que heredaron, explicó que, decidieron iniciar tomando el control de la Policía federal que estaba ’penetrada hasta sus entrañas’ y construir instituciones como la Guardia Nacional.