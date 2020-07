Por múltiples casos de Covid-19, Liga Mx aplaza duelo inaugural Guardianes 2020

+’Nadie está exento y debemos continuar’, reta Guillermo Cantú Cantú, presidente de Bravos



+Chivas confirma tres positivos



+Cerca de un centenar de futbolistas infectados desde que en febrero comenzó la pandemia



+El torneo comenzará mañana con los encuentros Necaxa-Tigres y Mazatlán-Puebla



+Juan Dinenno, delantero de Pumas, sin miedo a la muerte por coronavirus



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Consecuencias gubernamentales en el deporte por la errática forma con que se ha manejado la pandemia. Debido a que el FC Juárez presenta múltiples casos positivos de Covid-19, su partido contra Atlético San Luis, con el que se inauguraría este jueves el torneo Guardianes 2020 de la Liga Mx, tuvo que reprogramarse para el próximo lunes. De febrero a la fecha hay más de un centenar de casos de jugadores contaminados en el balompié local.



Desde el pasado martes por la noche trascendió que 10 elementos de Bravos resultaron ser portadores del virus, según los resultados obtenidos en las recientes pruebas realizadas. Sin embargo, hasta ayer la Liga Mx informó el aplazamiento del duelo que acabaría con la pausa de 130 días –de marzo a la fecha– en el torneo mexicano de futbol debido a la pandemia.



Mediante un comunicado de prensa, el organismo, dirigido por Enrique Bonilla, detalló que dicho encuentro cambiaría de día y hora, por lo que se efectuará ’el lunes 27 de julio, a las 18 horas, en el estadio Alfonso Lastras.



Lo anterior, en espera de los resultados totales de las pruebas efectuadas al plantel de FC Juárez.



No obstante, en el documento no se especificó el número de elementos contagiados dentro del cuadro fronterizo ni la cantidad de exámenes realizados, como se ha dado a conocer en otras ocasiones.



Debido a ala laxitud con que el presidenter Andrés Manuel López Obrador ha menejado la pandemia, México –en séptimo lugar–, se mantiene entre los países con mayor número de decesos en el mundo por Covid 19. Hasta ayer acumulan 362 mil 274 casos y son ya 41 mil 190 muertos.



En tanto, Guillermo Cantú, presidente del FC Juárez, reveló que siete jugadores del primer equipo, que viajarían este miércoles para enfrentar al Atlético de San Luis, dieron positivo en las pruebas de detección de Covid-19.



’Lo que hay que hacer es continuar. Nosotros tenemos ahorita siete de los 20 jugadores que iban a viajar y ver si algunos de esos están listos para completar el grupo’, mencionó el directivo a Espn.



Asimismo, indicó que ante la situación, Bravos recurrirá a elementos de fuerzas básicas para cumplir con su participación en el torneo Guardianes 2020. ’Echaremos mano de lo que podamos. El equipo tiene ganas y esperamos que algunos no se confirmen y salgan negativos’, apuntó.



Precisó además que la directiva del cuadro fronterizo fue la que solicitó aplazar el encuentro ante la escuadra potosina para el próximo lunes, con la finalidad de recuperar a algunos elementos.



’Las razones son para contar con la mayor cantidad de jugadores posibles. Esperamos un poco y confirmamos diagnósticos. Disminuimos ese tema y vamos adelante. Nadie está exento’, explicó el dirigente.



Abundó:



’Debemos seguir un protocolo importante, amplio, estricto y con una serie de implicaciones. He tenido oportunidad de hablar con jugadores y esto es parte de su vida. El deseo (de regresar a la actividad) es grande.’



Este mismo miércoles por la mañana, la Liga Mx y el club Guadalajara anunciaron mediante otro comunicado que tras realizar 52 exámenes de detección de Covid-19 a jugadores, cuerpo técnico y staff del primer equipo, los resultados mostraron tres casos positivos y asintomáticos, los cuales se suman al del entrenador rojiblanco Luis Fernando Flaco Tena.



Mientras otros clubes todavía reportan elementos contagiados, como Atlas, Necaxa y Mazatlán, que registran siete, cinco y tres casos positivos, respectivamente.



Pese a este panorama, la Liga Mx aún no ha decidido posponer el torneo Guardianes 2020, el cual comenzará este viernes con los duelos Necaxa-Tigres y Mazatlán-Puebla.



Nueva normalidad



Al respecto, el doctor Felipe Gómez, presidente de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte y Ciencias Aplicadas, mencionó que mientras se respeten los protocolos sanitarios marcados por las autoridades correspondientes tanto antes, durante y después de los partidos, ’está bien realizar el torneo.’



Hay que recordar, observó, ’que los futbolistas, y en general todos los atletas, son de las personas más capacitadas para contrarrestar un proceso infeccioso como es el coronavirus.’



Destacó que los partidos ’pueden efectuarse sin correr riesgos de contagio siempre y cuando se desarrollan como en otras partes del mundo. Es decir, en espacios abiertos, pero sin público, con el debido distanciamiento entre jugadores y sin saludos ni festejos.



’Tenemos que adaptarnos a una nueva normalidad, y ese proceso incluye que ahora cumplamos con unas medidas sanitarias mucho más estrictas, y no sólo en el futbol, sino en cualquier ámbito de la vida, sólo de esa manera podemos evitar la propagación de este virus.’



Sin miedo a morir



Ante los brotes de Covid-19 que se han detectado en la Liga Mx, Juan Dinenno, delantero de Pumas, reconoció que «alarmados estamos todos por lo que uno ve y lee del virus, pero en lo personal no tengo miedo, porque confía en el protocolo sanitario que se impuso en los clubes. Somos una industria, pero tenemos todos los cuidados que muchos otros no. Por la manera en la que hemos trabajando desde el regreso a los entrenamientos, sé que estamos respaldados por un protocolo científico’, argumentó en videoconferencia.



’La situación de este virus a escala global es de alarmarse por lo que se vive, pero remarco: no hay temor. Estamos seguros de todas las medidas de precaución que tomamos y creemos en ellas, nos brindan tranquilidad para enfocarnos en los entrenamientos’, aseveró.



Al ser interrogado sobre si la Liga Mx tomó una decisión precipitada al retornar a las canchas cuando la mayor parte del país se encuentra en color rojo del semáforo epidemiológico, Dinenno apuntó que los clubes han hecho lo posible para evitar una propagación masiva de la enfermedad.



’No soy quién para decir si la Liga se apresuró, no tengo un doctorado en este tema del virus ni sobre el manejo de una sociedad en pandemia. Pero seguimos un protocolo para bajar el índice de contagios, hacemos lo mejor posible, por lo que he leído es imposible no tener infectados, aunque sí podemos reducir al mínimo los positivos y es lo que intentamos hacer.’



(Con información del diario La Jornada)