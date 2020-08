Por no contar con médico legista la Fiscalía Especializada en Delitos en Contra de Mujeres, no realiza la denuncia, teme por su vida, sucede en Chalco, Estado de México

CHALCO,MÉX. -Por no contar con médico legista la Fiscalía Especializada en Delitos en Contra de Mujeres, no realiza la denuncia de la joven Abigail Quiroz Palma de 21 años, que fue agredida por sus vecinos y teme ser víctima de feminicidio al no poder solicitar protección



La atención la solicitó el fin de semana por la noche, luego que su vecino de nombre Brayan Efrain Calderón Salas de la delegación Xico en el municipio de Chalco, agrediera a la joven y a su mamá por reclamarles acoso en contra de su hermano menor, lo que originó que acompañado de un grupo de hombres acudieran al hogar e intentarán entrar por la fuerza, recibiendo golpes en diferentes partes del cuerpo.



Al acudir a la instancia protectora de mujeres con sede en el municipio de Amecameca a pesar de mostrar físicamente las agresiones y llevar pruebas de los actos bandalicos como videos y fotos fue ignorada por las autoridades en turno, denunció la joven.



Comentó que el principal agresor es su vecino que se reúne con amigos por las noches y que conduce un auto aveo blanco con placas EMS-64-23, además que en calles de la Delegación Xico Nuevo del municipio de Chalco, ocasiona disturbios constantemente.