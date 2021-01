Por no haber camas disponibles, Hospitales de Nezahualcóyotl rechazan pacientes con Covid-19

Nezahualcóyotl, Méx., 13 de enero del 2021.- Desde la noche de ayer los hospitales que funcionan en Ciudad Neza rechazaron a pacientes contagiados de Covid-19 que trasladaron en ambulancias de Rescate Municipal, porque ya no hay disponibilidad de camas, les informó personal de esos sitios a los paramédicos.



’Fueron cinco traslados rechazados al Hospital Gustavo Baz al Hospital de La Perla, de esos cinco logramos recepción en dos hospitales de la Ciudad de México’, dijo uno de los integrantes de la brigada Covid que participó en esos servicios.



La noche del martes habitantes de Nezahualcóyotl pidieron el auxilio a los servicios de emergencia del gobierno local porque la salud de sus familiares se complicó debido a la enfermedad y al domicilio llegaron en una ambulancia, valoraron a los pacientes y determinaron que requerían traslado a un centro médico.



Los llevaron a los dos hospitales públicos pertenecientes al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), Gustavo Baz y La Perla y la respuesta fue la misma: ’No hay espacio para más enfermos’, les indicaron.



’Fuimos después a la Clínica 53 del IMSS en Los Reyes La Paz, al de Texcoco, también del IMSS, al ISSSTE de Zaragoza y todo saturado, no los reciben ni en la Ciudad de México’, contó.



Para que puedan recibir a los pacientes que llevan en las ambulancias tienen que esperar entre cuatro a cinco horas para ver si les pueden brindar atención médica, narró.



El alcalde Juan Hugo de la Rosa, advirtió ayer que el municipio se encuentra en una situación de emergencia por el incremento de contagios de coronavirus y por la falta de espacios en los tres hospitales que funcionan en el territorio local.



Además de La Perla y del Gustavo Baz opera el de Villada, que es administrado por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), pero ese solo brinda servicio a funcionarios públicos, por lo que los vecinos tienen pocas opciones de atención.



Por esa razón, reconoció el edil, la mayoría de los enfermos de coronavirus, principalmente, han sido diagnosticados o atendidos en la red hospitalaria de la Ciudad de México, lo que ha contribuido a que se encuentren saturados los centros médicos.



El 75 % de los habitantes contagiados son diagnosticados y atendidos en hospitales capitalinos, mientras aproximadamente el 23% reciben tratamiento en los centros médicos mexiquenses.



Juan Hugo de la Rosa urgió al gobierno del Estado de México a que ponga en funcionamiento el hospital provisional que se instaló desde hace varios meses en Ciudad Jardín para que pueden atender a los enfermos del municipio.



También, exigió a la administración mexiquense que done predios en el Bordo de Xochiaca para la construcción de hospitales, pues el IMSS tiene un proyecto para llevarlo a cabo, pero por la falta de terreno no se ha podido realizar, no obstante que en reiteradas ocasiones se lo han pedido al gobernador Alfredo del Mazo Maza.