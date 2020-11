Por pandemia Neza enfrenta el mayor reto económico en su historia: Juan Hugo de la Rosa

NNEZAHUALCOYOTL, MÉX. -Desde el inicio de la pandemia por el COVID-19, el gobierno municipal tomó medidas extraordinarias para auxiliar a la población, no sólo desde el punto de vista sanitario, sino también con apoyos alimenticios para la población más vulnerable y a partir de que el semáforo epidemiológico lo permitió, se trabaja fuertemente en la reactivación económica para recuperar lo antes posible el crecimiento económico que tenía Nezahualcóyotl, que el año pasado era del 3 por ciento, incluso superior al del Estado de México y del país, así lo manifestó el alcalde Juan Hugo de la Rosa García durante el diálogo virtual ’Reactivación Económica desde lo Local’, organizado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) de la Secretaría de Gobernación federal.



Durante este diálogo digital que contó con la participación de Maestro Enrique Soto Alva, Coordinador del Programa de Urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como distintas autoridades del interior de la República y ciudadanos, el cual fue moderado por Rafael Cortés Gómez, Coordinador del INAFED, el presidente municipal afirmó que Nezahualcóyotl enfrenta el mayor reto económico en su historia, por lo que respaldar a la población es fundamental para superar esta compleja etapa, pues existen alrededor de 50 mil unidades económicas establecidas, de ellas 46 mil son micro y pequeñas empresas, además de un gran número que trabaja en la calle, en muy distintos servicios y giros productivos, todas ellas aportan al gran dinamismo de la economía local.



De la Rosa García puntualizó que para ello es necesario modificar los esquemas tradicionales de negocio en la ciudad hacia los nuevos mecanismos de marketing y ventas digitales, por lo que con un amplio esfuerzo de innovación y optimización se han llevado a cabo ferias virtuales en las que han participado digitalmente más dos millones personas y cientos de comerciantes.



Aseguró que, en total, estas micro y pequeñas empresas están relacionadas con más de 200 mil personas y unos 100 mil hogares, debido a que en su mayoría operan familiarmente, empleando a 2 o más personas de una misma familia, es decir que la estructura económica del municipio está vinculada a poco más 280 mil hogares, un tercio del total que existen en el municipio.



En ese sentido, destacó que se decidió ir al rescate de la pequeña y mediana empresa, que en esta ciudad son representadas por cerca de 50 mil unidades económicas establecidas, la reconstrucción del mercado interno, del empleo y del ingreso de las comunidades municipales por medio de medidas que estimulan la actividad económica del municipio como el lanzamiento de una plataforma digital para difundir los servicios que ofrecen más de 10 mil comercios y la promoción del consumo local, un programa integral de empleo temporal, la entrega de créditos y vales, así como la creación de cooperativas de servicios de entrega a domicilio.



Por su parte, Rafael Cortés Gómez, Coordinador del INAFED, calificó el trabajo realizado por el gobierno municipal de Nezahualcóyotl como una labor auténtica, sensible y conjunta en servicio a la población, que subrayó como extraordinaria al buscar acercar las nuevas tecnologías al sector comercial y así respaldarles, no sólo al brindarles apoyos económicos sino también potencializando sus áreas de oportunidad.



En su intervención, el Maestro Enrique Soto Alva señaló la importancia del territorio municipal pues es en ellos donde finalmente se manifiestan las problemáticas sociales, económicas y en este caso de salud, por lo que subrayó el actuar de las autoridades locales es fundamental para trazar la ruta hacia las posibles soluciones, entre ellas la de modificar el espacio público a fin de repensarlo, recrearlo, y recuperar su rectoría, pues hoy, ante la pandemia, se torna fundamental.



Cabe destacar que varios de los funcionarios y ciudadanos participantes en este diálogo se mostraron muy interesados en la reactivación económica que se lleva a cabo en Nezahualcóyotl, en particular lo referente a la realización de las ferias virtuales, que consideraron una iniciativa vanguardista y de mucha ayuda para la población.



Juan Hugo de la Rosa García afirmó que la emergencia sanitaria por la pandemia no ha terminado pues la semana anterior se ha registrado un promedio de 43 casos de COVID-19 diarios y 3 defunciones por día, por lo que además de seguir extremando las medidas higiénico sanitarias en todos los puntos comerciales, los gobiernos municipales, estatales y federales deben seguir coordinándose e innovando para ofrecer soluciones que pese a la pandemia incentiven y reactiven la economía.