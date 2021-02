Por primera vez, en 50 años, una mujer dirigirá al Tri Femenil en el Azteca

+Elogia el avance en el futbol de mujeres



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– El músculo de la mujer en el futbol mexicano cada vez más poderoso, pese al machismo de los dueños del balón. El próximo partido del Tri femenil en el estadio Azteca, catedral del balompié nacional, tras 14 años de no jugar ahí, será el escenario justo para el debut de Mónica Vergara, nueva directora técnica tricolor, Mónica. Y será la primera vez, en medio siglo, que no dirija un varón.



Además, ’habla de la importancia que actualmente le están dando en nuestro país al balompié de mujeres’, consideró Fabiola Vargas ex entrenadora del club Necaxa.



Dicho encuentro, el cual se realizará el sábado 20 de febrero, será el primero de los dos duelos amistosos que el Tri femenil disputará este mes ante la selección de Costa Rica. Y será sin aficionados. El segundo se efectuará el martes 23 en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) al sur de la ciudad de México.



La vez anterior que la selección mexicana femenil se presentó en el Coloso de Santa Úrsula fue en 2007, cuando enfrentó a Panamá en duelo de preparación rumbo a los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro de ese mismo año. El resultado de dicho partido fue 3-1 a favor de las tricolores.



Para Vargas, ex entrenadora del Necaxa, el cotejo en el Coloso de Santa Úrsula es algo muy positivo para las jugadoras de la Liga Mx Femenil, toda vez que ’las motiva a buscar un lugar en la selección nacional, y quienes fueron convocadas, tendrán la oportunidad de conocer el valor de portar la playera tricolor en un recinto tan significativo como ése, en el que incluso yo alguna vez soñé jugar’.



Consideró que ’esto va de la mano con los cambios que se han realizado recientemente en la estructura de todos los representativos femeniles, los cuales, hoy en día son comandados por mujeres. De alguna forma, también es fruto de todo el trabajo que hemos hecho tanto en la liga mexicana, como a nivel de selecciones nacionales’.



Además, por primera vez en 50 años de historia del Tri femenil una mujer está en el banquillo. Siempre lo habían dirigido hombres.



Vargas estimó que el primer encuentro ante las ticas es también una recompensa para Vergara, quien consiguió con la selección femenil mexicana Sub-17 el subcampeonato en el Mundial de la categoría Uruguay 2018.



El proceso que ha tenido Mónica (en selecciones nacionales), evaluó, ’ha sido muy bueno. Ella empezó desde las menores y con toda la experiencia que adquirió primero como jugadora, y luego todo lo que aprendió como entrenadora en cada una de las categorías, creo que se ganó ocupar el puesto’.



Además, puntualizó, «está muy bien preparada, como técnica es muy reconocida, precisamente por todo este proceso que ha llevado desde pequeña. El futbol es su vida, la conozco desde que ella tenía 14 años y ha estado en todos los selectivos, hoy que se le da la oportunidad de dirigir al Tri mayor y me parece que es muy merecido’, aseveró.



Finalmente, la también ex seleccionada nacional lamentó que el duelo en el estadio Azteca se vaya a efectuar a puerta cerrada; no obstante, confió en que las jugadoras podrán ’sentir la emoción de pisar ese majestuoso escenario representando a México. Mónica estuvo ahí cuando el Tri jugó contra Japón, hace 18 años, el estadio estaba lleno



Tras ser anunciada como nueva directora técnica del Tri femenil, el 19 de enero, Vergara realizó su primera concentración con el equipo a finales del mismo mes y sólo trabajó con jugadoras que militan en la Liga Mx.



Para los encuentros contra la selección de Costa Rica, la entrenadora dio a conocer su convocatoria de 26 futbolistas, en donde destaca el llamado de cinco jugadoras que militan en Europa: Kenti Robles (Real Madrid), Kiana Palacios (Real Sociedad) y Jimena López (SD Elbar), quienes participan en la Liga de España, así como Cecilia Santiago (PSV Eindhoven, de Holanda) y Silvana Flores (Reading F.C., de Inglaterra).



Cabe mencionar que Flores, quien fue requerida por primera vez al Tri femenil mayor, al igual que Karina Rodríguez, quien se desempeña en el equipo de la Universidad de California, formó parte de la selección mexicana que obtuvo el subcampeonato en la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA Uruguay 2018, además del subcampeonato Sub-20 de la Concacaf en República Dominicana 2020.



Las demás jugadoras convocadas son Emily Alvarado (Texas Christian University), Itzel González (Tijuana), Dorian Hernández, Daniela Espinosa (América), Joana Robles, Alison González (Atlas), Rebeca Bernal, Diana Evangelista, Nicole Pérez, Mónica Flores y María Sánchez (Monterrey), Liliana Mercado, María Sánchez, Katty Martínez, Stephany Mayor, Greta Espinoza y Bianca Sierra (Tigres). Así como Alicia Cervantes (Guadalajara), Kimberly Rodríguez (Universidad Estatal de Oklahoma) y Reyna Reyes (Universidad de Alabama).



Las jugadoras de los clubes Tigres y Tijuana se integrarán a la concentración del equipo en el CAR, la cual inició el pasado lunes y terminará hasta el próximo 24 de febrero, al concluir su participación en la jornada siete de la Liga Mx Femenil.



(Con información del diario La Jornada)