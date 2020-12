Por primera vez habrá Servicios de Salud Universales y Gratuitos

El doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, de la Secretaría de Salud, informó que el día de hoy fue dado a conocer un decreto en el que indica que los servicios de salud serán gratuitos para las personas que no cuentan con seguridad social.



’Los servicios de salud que otorgan las instancias federales para personas no aseguradas son gratuitos por lo que ya no se les van a cobrar cuotas de recuperación’, explicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.



El funcionario federal explicó que desde el año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con la gratuidad de los servicios de salud y esto se logró a través de lo publicado en el Diario Oficial de la Federación sobre los procesos de clasificación socioeconómica de pacientes en los establecimientos que presten servicios de atención médica de la Secretaría de Salud.



’Para implantar y lograr este compromiso, el Presidente nos instruyó al inicio del 2020 a que trabajáramos en la Secretaría de Salud para eliminar las cuotas y a lo largo de estos meses, a pesar del covid, se siguió trabajando en este sentido, sobre todo en la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, y con el Instituto de Salud para el Bienestar’, dijo López-Gatell.



El funcionario explicó que se analizaron pormenores de costos, implicaciones administrativas, significado de quitar cuotas y ’ se verificó que la recuperación que tienen los hospitales federales, incluidos los institutos nacionales de salud, es relativamente menor, y en cambio para la persona que utilizan los servicios puede ser una barrera muy importante de acceso. Hay personas que no tienen recursos y no se acercan a los hospitales porque no tienen con qué pagar’.



La forma en la que se resolvió, dijo, en los hospitales e institutos de alta especialidad es estableciendo la tasa cero, aunque después se tendrá que modificar la ley para que desaparezca, totalmente, cualquier intento de imponer cuotas.



En cuanto a los hospitales civiles y generales en los estados, los encargados de administrar son las autoridades locales y a ellos les corresponde otorgar o no esa gratuidad.



La Secretaría de Salud informó que se modificaron los numerales cuarto, relacionado con la asignación del nivel socioeconómico, y sexto, sobre la referencia de pacientes a los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad considerando la clasificación socioeconómica.



En el numeral cuarto queda establecido que los pacientes sin seguridad social que obtengan una puntuación de cero a 100 en la evaluación socioeconómica quedan exentos del pago de servicios por concepto de hospitalización, consulta, procedimientos médicos o estudios auxiliares de diagnóstico.



En el numeral sexto se determina que, tratándose de pacientes de referencia entre los diferentes Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales de Referencia, Regionales de Alta Especialidad y unidades adscritas a los Servicios de Atención Psiquiátrica, se respetará el nivel socioeconómico que haya sido asignado por el Departamento de Trabajo Social de la institución que origina la referencia. Para ello, el paciente, familiar, tutor o representante deberán presentar la hoja de referencia con el nivel socioeconómico, sellada por la unidad médica que refiere, y el carnet de citas de la institución de procedencia con registro del nivel socioeconómico asignado. Blanca Valadez | MILENIO