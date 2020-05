Por primera vez hay cero ocupación hotelera en Guerrero, confirma Héctor Astudillo

www.guerrerohabla.com



Acapulco, Gro. 05 mayo 2020.-Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, afirmó que por primera vez en la historia hay cero por ciento de ocupación hotelera en Guerrero, derivado de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19.



En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Astudillo Flores señaló que uno de los temas que más urgencia se tendrá que recuperar pasada la emergencia sanitaria en el país es el turismo, del cual dependen miles de personas.



’Dije en varias ocasiones que el turismo era para Guerrero su rostro agradable; lo sigo afirmando, pero tenemos cerrados alrededor de 200 hoteles, muchísimos restaurantes y mucha gente está en la zozobra de qué van a vivir’, refirió.



Afirmó que, como gobernador, está consciente que será fundamental, para reponerse de la crisis económica derivada del nuevo coronavirus, replantearse estrategias para reactivar el sector turístico, actividad que calificó como ‘el castillo bonito’ del estado y es uno de los pilares para los ingresos en la entidad.



’Uno de los temas tan urgentes de recuperar económicamente es el turismo. Se van a tener que replantear temas que son necesarios para restablecer todo un castillo bonito que es el turismo, que se nos ha venido deshaciendo en las últimas semanas’, dijo



Confirmo que la entidad está viviendo una crisis turística sin precedentes, pues, por primera vez, no hay actividad hotelera en el Triángulo del Sol, pues no hay turistas en la entidad por las medidas aplicadas para evitar contagios de COVID-19.







’Tenemos en Acapulco cero ocupación, no tenemos ocupada ni una habitación de todas las que hay en Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y en Taxco, esto es histórico, como haber cerrado las playas y los panteones para el 10 de mayo. Son medidas duras, pero necesarias’, señaló.



El coronavirus desnudó al país

Astudillo Flores apuntó que la emergencia sanitaria por el COVID-19 desnudó las condiciones en materia de salud del país tanto a nivel federal como estatal, pero que lo peor puede venir con la crisis económica.



’El coronavirus nos desnudó, nos exhibió exactamente cómo estamos en los estados y el país. Toda esta crisis que estamos viviendo en el tema de salud nos debe colocar a que después, cuando atenúe esta etapa del COVID-19, tenemos que hacer un mejor sistema de salud del país’. refirió.



Afirmó que los estados están, ante esta problemática, en la obligación de mejorar el sistema de salud en México, aunque refirió que, una vez teniendo la vacuna contra el COVID-19, podrá haber una estabilización de la crisis sanitaria, pero continuará ‘el tsunami económico’.



’Estamos llamados a obligar a replantearnos el sistema de salud en México (…) todo va a depender del tiempo de la vacuna, derivado del tema de la pandemia, va ya empatado el tema de lo que es un tsunami económico en el país, en donde nadie se escapa de esto. El país tiene que empezar a prepararse para vivir en nuevas condiciones económicas, el tema de salud va a controlarse, lo que no sabemos en qué va a terminar es el tema económico, que lo veo muy delicado’, indicó.



Guerrero actúa ante emergencia sanitaria y económica

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, apuntó, además, que avanza en la entidad el Plan Alimentario, que consiste en apoyar a empresarios productores de pan y tortilla, con el fin de evitar el encarecimiento de dichos alimentos ante la crisis económica y sanitaria por el COVID-19.



Agregó que, como parte de las medidas de apoyo, principalmente enfocadas a la población vulnerable, serán repartidas, por parte del gobierno estatal, alrededor de 200 mil despensas, que serán entregadas por los 81 municipios de la entidad a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero).



Otro programa social que funcionará ante la crisis será el reforzamiento de Créditos a la Palabra, donde se destinarán apoyos por tres mil pesos, mismos que, afirmó el gobernador, ayudarán a la gente con actividad económica en la informalidad.