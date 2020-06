Por primera vez México ocupa los dos Consejos más importantes de la ONU

El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, reveló que es la primera vez que el país se encuentra en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y que forma parte del Consejo de Seguridad como miembro no permanente.



’Es la primera vez en la historia que nuestro país está en dos consejos, éste y el de Seguridad, que son los dos órganos deliberativos más importantes de la ONU’, destacó.



De la Fuente manifestó que la Cuarta Transformación genera consensos en el mundo y la candidatura no le costó ’un peso al país’.



’No regalamos cosas, ni viajes, como todavía le hacen algunos países. Hicimos un par de eventos como llevar la Guelaguetza y un concierto ofrecido por la orquesta juvenil de la UNAM y nada más’, indicó.



El canciller Marcelo Ebrard destacó que México obtuvo con 187 votos, siendo la votación más alta en la historia para ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.



Entre las funciones que tendrá la representación mexicana en el Consejo de Seguridad está el acceso a medicamentos, vacunas y equipo médico para hacer frente al Covid-19, promoción de una política con perspectiva de género y respeto al Estado de Derecho, FORBES