Por puente, actividades siguen como en semáforo amarillo esta semana

ACAPULCO, Gro., 14 de septiembre de 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que será hasta la próxima semana cuando se reduzca el aforo de actividades no esenciales, así que por el momento continuarán como si estuviéramos en color amarillo del semáforo epidemiológico. ’Yo asumo la responsabilidad como gobernador del estado.



Esta semana que estamos viviendo vamos a mantener muy similar a como si estuviéramos en semáforo amarillo, y a partir del próximo lunes cambiarán los porcentajes de ocupación’, explicó. Aseguró durante la transmisión desde su cuenta de Facebook que, después de las fiestas decembrinas, los festejos patrios atraen a una gran cantidad de turistas.



’Vamos a librar la semana que estamos viviendo, no hay otra semana mejor antes que diciembre, por supuesto que este gran puente del 15 de septiembre, que es mañana, que está en medio de la semana, nos está trayendo una gran cantidad de turismo’, indicó.



El mandatario exhortó a utilizar cubrebocas y a respetar la distancia entre personas. Subrayó que ningún establecimiento de espacio cerrado puede reabrir, pues es ahí donde puede haber más contagios.



’Hay puntos esenciales que no nos están funcionando bien’, reconoció, en referencia al panorama nacional, pues 24 entidades están en color naranja y apenas ocho en amarillo. ’Suframos, pero también ubiquemos de qué tamaño está el problema’, enfatizó.



Astudillo Flores reiteró su llamado a que las celebraciones patrias se lleven a cabo con prudencia y así se eviten más contagios. Asimismo pidió orientar a los turistas para que respeten las medidas sanitarias.



Recordó que la noche del Grito de Independencia sólo habrá un protocolo sin invitados ni celebraciones.



Durante la transmisión estuvo el secretario de Educación estatal, Arturo Salgado Urióstegui, quien informó que se entregaron 357 plazas a docentes egresados de escuelas normales públicas, Centros de Atención Múltiple (CAM) y universidades pedagógicas (UPN).



Dijo que la actual administración ha repartido 5 mil 244 plazas a las y los docentes, no obstante que faltan de entregar 270 bases de este periodo, las cuales serán otorgadas la última semana de octubre o a principios de noviembre.

