¿Por qué ahora sí creerles…?

Columna de Joaquín López Doriga



Retomado de Milenio SEP 9/2020



CIUDAD DE MEXICO A 9 de septiembre.- El secretario de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados los Criterios Generales de Política Económica 2021, año que el mismo funcionario ha calificado de grave, porque se acabaron los guardaditos y nos llevaría a la peor crisis desde la gran depresión de 1932. Si pudiera entrevistar a Arturo Herrera, mi primera pregunta sería: ¿por qué ahora sí debemos creerles, cuando en 2018 nos dijeron que en 2019 creceríamos 2.5 y al final decrecimos tres décimas de punto, y cuando en 2019 afirmaron que en 2020 sería de 2 por ciento y caeremos entre 10 y 12 por ciento, y ayer que creceremos 4.6 por ciento en 2021, que será un año de gran incertidumbre y volatilidad mundial, año de la peor crisis de que haya registro en el mundo y en México? Y es que Hacienda sola no puede garantizar ese crecimiento, no le ayudan, porque cuando debería ser su orquestadora no cuenta con dos variables fundamentales: certidumbre para la inversión, en lo que no le ha ayudado mucho el discurso oficial, y una política energética creíble, que en la actual coyuntura es imposible de concebir sin inversión privada nacional y extranjera. ¿Usted, secretario, preguntaría, siente que le han ayudado para crecer o se siente solo? Lo apunto porque Hacienda ha hecho todo lo posible, pero si el resto del gobierno federal no le apoya, no lo vamos a lograr. Menos cuando acaba de reconocer que se acabaron los cochinitos: el del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, el del Fondo de Entidades Federativas y los fideicomisos. Entonces la pregunta que le haría es: ¿y ahora quién podrá ayudarnos para el 20-21? Hace un año nos pusieron un escenario muy positivo y acabó siendo muy negativo. Ahora nos plantean un crecimiento de 4.6 por ciento para 2021 si las cosas van bien, pero, y si las cosas van mal, ¿qué tan mal nos podría ir? Eso es lo que le preguntaría al secretario de Hacienda. RETALES 1. SORTEOS. Alguien debe conocer los motivos del cese de Luis Calvo Reyes como director de Juegos y Sorteos de Gobernación, que se adjudicó a motivos personales, como antes. Olga Sánchez Cordero designó a Alma Itzel de Lira; 2. VACUNA. La apuesta del gobierno de México para la vacuna de AstraZeneca contra el covid-19 sufrió un revés al tener una reacción adversa en un proceso de prueba, como es común en estos desarrollos, y suspendió temporalmente el procedimiento. Lo que pasa es que aquí se sobrevendió, sin tomar en cuenta esos riesgos y el laboratorio detuvo las pruebas, lo que es lamentable; y PUBLICIDAD 3. LIBRO. Protestas, elecciones, el muro, Trump, el Álamo, 1847, Apple, racismo, matanzas, en una palabra, Estados Unidos. De eso trata el nuevo libro de Jorge G. Castañeda, Estados Unidos: en la intimidad y a la distancia. Imprescindible para entender a los vecinos distantes. Sobre todo, ahora. Nos vemos mañana, pero en privado [email protected] @lopezdoriga lopezdoriga.com https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/por-que-ahora-si-creerles