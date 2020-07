.¿Por qué?, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México no utiliza cubre boca, ya que este supuestamente ayuda a evitar contagios a la humanidad del Covid-19 le cuestionaron, reporteros de diversos medios informativos en reciente evento público…



Respondió el jefe de gobierno federal, ’no voy a entrar en polémica sobre el tema, pero si les diré, si considerará que yo portando el cubre boca, con eso ayudaría a mejorar la salud de la población, lo llevaría con gusto, pero no lo utilizo porque científicamente no está demostrado que su uso ayude a evitar el contagio del Coronavirus, y para mí que tengo que dialogar con mucha gente del pueblo si es molesto usarlo’. Acoto, el mandatario federal. Un caso más para ’el monje loco’, la misteriosa desaparición del popularísimo Javier Lozaya, del cual desde que llegó de España en viaje especial a México ’nadie sabe nadie supo’, el tremendo presunto ’Ratón de cuello blanco’, no ha comparecido ante juzgadores dependientes de la Fiscalía General de Justicia…Me late que sucederá lo comentado en columna anterior, como otros grandes defraudadores, Lozaya no pisara la cárcel…si el ex director de PEMEX, sin temor declara sobre la gran manada de roedores del ex gobierno federal de Enrique Peña Nieto, se involucraron en el millonario negocio de la quiebra de PEMEX.



Su vida estará en peligro…En tanto eso de la impartición de justicia es dudosa su aplicación, ’al pueblo pan y circo’.’Ni tanto, pero para el pueblo si es… enterarse de sorpresas que da la vida, el Cardenal de la iglesia católica Norberto Rivera, de igual forma que Córdova Morán, líder nacional de Antorcha Campesina, ambos acérrimos enemigos de AMLO, son propietarios de buena cantidad de gasolineras, y según investigaciones de la Fiscalía federal, ambos personajes surtían sus gasolineras con energético proveniente de huachicoleros.



En el ojo del huracán, el ex orgullo deportivo nacional, Ana Gabriela Guevara, hoy titular de la CONADE, quien es señalada de haber cometido posible millonario fraude, al venir exigiendo entres económicos a prestadores de servicios,con la promesa de otorgarles jugosos contratos multimillonarios en diferentes rubros a CONADE. Auditores del Consejo Nacional de evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVA, luego de supervisar la documentación de salarios que viene otorgado la administración municipal presidida por Olga Medina Serrano, a funcionarios de su gobierno, descubrieron que entre los posibles malos manejos administrativos que viene haciendo la alcaldesa, destacan el salario que por más de 40 mil pesos se le otorga mensualmente a la regidora Jessica Beltrán Rivera, a sus ayudantes y asesores (aviadores), que sin asistir a laborar obtienen salarios de 10, 12, y 20 mil pesos, el mismo beneficio lo obtienen otros servidores públicos, dejando en claro que en el municipio, Reyes la Paz no hay austeridad republicana. Ciudadanos, del municipio de Chalco, Estado de México cuestionan sin obtener respuesta al munícipe morenista Miguel Gutiérrez, ¿porque durante la grave pandemia a consecuencia del Covid-19 se atrevió a ejecutar magnas obras en cabecera municipal con inversión aproximada a los 200 millones de pesos, a lo cual el edil Miguel Gutiérrez, no da respuesta, pero es seguro que si vienen ejecutando la obra es a consecuencia del posible moche que la empresa constructora, entregó, y/o entregara al edil Miguel Gutiérrez. Y, posiblemente compartirá con integrantes de su cuerpo edilicio, porque si come solo se puede indigestar. (Es extraño como el momento en que más quieres vivir es cuando estas a punto de morir. Tú vida es como un lindo viaje no sabes lo que te puede esperar, pero sin duda vale la pena el riesgo.), feliz día.