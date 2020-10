¿Por qué atacan a las outsourcing?

Empresarios y trabajadores, bajo la lupa

• Desconfía el Gobierno de todo el Pueblo

• La patente de Corzo para deshacer a la IP



Donde hay poca justicia es un peligro tener razón.

Francisco de Quevedo (1580-1645) Escritor español.





Por qué el gobierno de la 4T ataca el outsourcing, cuando da empleo a más de 3 millones de personas y se convierte en una herramienta para el beneficio del trabajador con seguridad, pago de impuestos, prestaciones y todas las prestaciones que marca la ley. Al mismo tiempo ofrece ahorros a los sectores productivos ya que no gastan en procesos administrativos y se dedican a los que deben hacer: crecer sus empresas.

El temor que tienen los gobernantes es el peso específico de las empresas que pueden influir en sus trabajadores, sobre todo en sectores donde la tercerización laboral se ha consolidado en toda la economía incluyendo la agricultura, manufactura, el comercio y los servicios

En un estudio sobre Subcontratación, Tercerización y Outsourcing en México, del Colmex, queda claro que el personal ocupado que no depende directamente de la empresa en la que trabaja pasó de ser de 9 de cada 100 ocupados, en 2004, a casi 17 de cada 100 en 2014, lo que muestra la expansión de esa actividad, y su diversificación en varios sectores económicos en años recientes.

Además, las agencias de empleo de tercerización pasaron de 2,176 establecimientos en 2004, a alrededor de 3,715, diez años después. El empleo provisto por estas entidades a la iniciativa privada incrementó en el mismo periodo 2.5 veces.

Por si fuera poco, 75 mil Pymes usas esos servicios. La industria automotriz mexicana, cuyos trabajadores tercerizados aumentaron su producción 15% entre 2007 y 2017.

En cuanto a los salarios el Colmex afirma que entre 2004 y 2014, los salarios reales promedio mensuales y por hora de los empleados contratados directamente por una empresa se han mantenido estables, en alrededor de 11 mil pesos y 156 pesos, respectivamente.

Por ello es necesario que las entidades del gobierno incluyendo el SAT, la Secretaría del Trabajo Social y el IMSS, se centren en una estrategia de fiscalización y lanzar una Norma Oficial Mexicana que el sector privado ya ha solicitado con anterioridad.

No se trata de desaparecer esas empresas. Se trata que las prestaciones, salarios y calidad laboral de los trabajadores quede totalmente resguardada y que los impuestos estén pagados a cabalidad. El gobierno tiene la responsabilidad de velar por los intereses de los trabajadores y no acabar, en momentos de esta terrible crisis económica, con las cuentes de empleo y seguridad laboral.

La norma mexicana en tercerización, es la clave y debe de aprobarse a través del Legislativo.

PODEROSOS CABALLEROS

INTERJET

Grave lo que ocurre en Interjet, con la complacencia de la Secretaría de Comunicaciones. La empresa propiedad de Miguel Alemán, no paga a sus pilotos, i a sus sobrecargos, quienes vuelan incluso sin viáticos. El 30 de octubre se cumple el plazo para que paguen salarios, valen y gastos médicos o de lo contrario se irán huelga. Van a cumplir ese día 4 quincenas sin pago. El apoyo de los trabajadores es mayúsculo, pero la situación de la empresa es crítica y podríamos verlos en la antesala de una quiebra repentina.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

UNILEVER

Bajo el liderazgo de Alan Hope, Unilever, fabricante de marcas como Dove, Hellmann’s, eGo, Sedal, entre otras, fortalece sus compromisos de reducción de residuos en el desafiante entorno del Covid-19. Hace un año, Unilever se comprometió en la reducción absoluta de plástico en los empaques de sus productos. Para 2025, hará reducido a la mitad el uso de plástico virgen, disminuyendo los envases de plástico en más de 100,000 toneladas y acelerando el uso de plástico reciclado.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’

mvsnoticias.com poderydinero.mx [email protected] @vsanchezbanos