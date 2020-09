¿Por qué el 28 de septiembre es el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro?

Feministas independientes y colectivas de mujeres conmemoran este lunes el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro. ¿Por qué se festeja en 28 de septiembre? Te contamos.



-La acción global por la despenalización de la interrupción del embarazo se conmemora los días 28 de septiembre de cada año.



-Esto se debe a que en 1990 se asumió así este día, durante el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, realizado en San Bernardo, Argentina, de acuerdo con organizaciones como Red Nacional de Mujeres (Colombia) y el Observatorio de Violencia (España).



En la ’Declaración de San Bernardo’, como es conocida, las 200 participantes aprobaron que se declarara esta jornada de lucha por el aborto legal, considerando que miles de mujeres mueren diariamente en América Latina y el Caribe a causa de abortos inseguros.



-Se señalaron diversos argumentos, entre ellos que servicios de salud adoptan actitudes frente al aborto que lo mantienen en la clandestinidad, negando la asistencia y llegando a la tortura; que la maternidad involuntaria es una forma de esclavitud de las mujeres; que sectores de poder tienen actitudes hipócritas al negar, reprimir y castigar a las mujeres víctimas del sistema que ellos mantienen; que no hay acceso a la educación sexual ni a métodos anticonceptivos seguros para todas, así como tampoco hay apoyo a la maternidad, pero sí se les culpabiliza ante la ley.



-Las mujeres establecieron que la libertad de decisión sobre el cuerpo propio es un derecho humano esencial.



-Así, las mujeres apuntaron la importancia del aborto legal y la anticoncepción segura y eficaz son derechos humanos a los que todas las mujeres del mundo deben tener acceso, y que esto debe ser garantizado por los Estados en forma segura y gratuita mediante legislación.



-En este sentido, las mujeres del encuentro declararon el 28 de septiembre para esta jornada de lucha; se comprometieron a crear comisiones por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe, y hacer campañas en cada país del continente para lograr ejercitar este derecho de forma legal, no clandestina, segura y digna.



-La organización mexicana Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) señala que penalizar el aborto obliga a todas las mujeres a ser madres, mientras que despenalizarlo no obliga a ninguna a abortar.



-Colectivas feministas como Marea Verde Mx y GIRE realizan este día campañas con hashtags como #28S, #AbortoLegalYa, #QueSubaLaMarea y #SeptiembreVerde.





Con información del Financiero