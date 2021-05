¿Por qué el agandalle de Morena?

Pisotean leyes y reglamentos

Imponen caprichos de líderes

Demostrar impunidad y poder





El elector goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros

Ambrose Bierce (1842-1914) escritor estadounidense







Percepción es realidad. Así reza uno de los axiomas de la política social e incluso personal. Lo que la sociedad percibe es la realidad, sin importar cual sea la verdad.



Morena llega al poder en el país, de la mano del voto de 34 millones de mexicanos. Que no son mayoría, ya que el resto de aquellos electores, votaron por otras opciones o simplemente se negaron a ejercer su derecho ante el desencanto y repulsión que causa la clase política en el país; todos los partidos incluidos.



Sin embargo, eso no les da ningún derecho, sino obligaciones con un pueblo que depositó en ese grupo político la esperanza de un país mejor, como el que prometieron; sin venganzas, ni divisionismos, ni podredumbre.



Prometieron acabar con la corrupción, proporcionar seguridad para todos (tanto en las calles como en sus casas), mejorar económicamente, acabar con influyentismos y cacicazgos, así un país mejor para nosotros y nuestros hijos.



No cumplieron.



Por el contrario, creció la corrupción con agravantes que ahora por ley ellos ocultan información del manejo de los recursos del pueblo. Los asaltos aumentaron en todas partes; tanto en las calles, transportes y en las casas. Ahora hay influyentes y caciques que, como las ratas, al ver que los barcos del PRI, PAN y PRD, salieron despavoridos, para encontrar refugio en Morena.



Y el país que pintaron en las campañas, no apareció. Es más, dejaron bases de despilfarro y corrupción tan grandes que, cada día, se ve más lejos que el país mejore.



Y no es culpa de los gobiernos pasados que no mejorará la nación. Morena sabía el desastre que dejaban sus antecesores, pero prometieron hacer un mejor país; unidos para desarrollarnos todos. Lo sabían y se comprometieron, pero no cumplieron. Tres años es suficiente para imponer el rumbo del desarrollo.



La pobreza perdura y los pobres cada vez son más pobres; la clase media se está hundiendo en la miseria y los ricos, siguen siendo inmensamente ricos. Y, esto no me molesta, ya que en un mundo de libertades la riqueza no debe ser mal vista. Por el contrario, debería ser el objetivo individual, para que crezca toda la comunidad.



Es más, los mexicanos debemos trabajar para repartir la riqueza, no para seguir en la miseria.



Bueno, todo esto te lo platico, ya que precisamente en ese proceso electoral vemos a un Morena que quiere demostrar poder mediante la intimidación y el desorden. Ataca los órganos autónomos porque no se someten a sus caprichos de imposición a quienes, desde los altos mandos de Morena, imponen a personajes que son violadores, corruptores de menores o a prófugos de otros partidos, que demostraron ser irrespetuosos de la ley.



Por si fuera poco, sus abogados cometen errores de descerebrados, al no cumplir con la ley electoral y no presentar sus gastos de precampaña. Lo hicieron 13 candidatos a gobernadores y 3 no lo hicieron. Sobre los 13, el INE cumplió la ley, pero sobre los otros 2 (Félix Salgado y Raúl Morón), no lo hicieron y hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los rechazó.



En Morena, quieren imponer la ley de la selva. El candidato para Michoacán, Alfredo Ramírez, fue sancionado por el INE por los mismos motivos por los cuales le quitaron la candidatura a Raúl Morón. Pero, los morenistas insisten en violar la ley.



En Guerrero, impusieron a Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado. Aquí, no se violan el artículo 43 de los estatutos de Morena, ya que El Toro no tiene ningún puesto en la dirigencia de ese partido. Pero, se niegan a dar esa explicación. Su desprecio a la opinión de los mexicanos, incluidos sus opositores, es enfermiza. ¿Qué quieren demostrar? Son como los machos mexicanos. Ocultan sus debilidades mediante la violencia; en este caso jurídica.



PODEROSOS CABALLEROS



JORGE HANK: Ayer por la noche fue el debate de candidatos a gobernador de Baja California. No sorprendió la ausencia de la protegida de Jaime Bonilla, actual Ejecutivo, Marina del Pilar Ávila. En cambio, fueron relevantes los planteamientos del pesista Jorge Hank Rhon. Se vio bien informado y ofreció soluciones viables y realistas a los problemas de los bajacalifornianos. Habló del problema derivado de la alerta boletinada por el gobierno de Estados Unidos, para que sus connacionales no viajen al Mexicali, donde fue alcaldesa Marina del Pilar por la inseguridad y alta criminalidad, que dejó la morenista a su paso por la administración municipal. El hijo del profesor Hank González tiene una visión clara de la entidad, sus problemas y cómo resolverlos.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



AZTECA 7: En los primeros tres meses de 2021, TV Azteca, bajo el liderazgo de Benjamín Salinas, rompió récord de audiencia en horario estelar al sumar el 40.5% de todo el rating en México, mucho de ello se debe a la programación de Azteca SIETE que llegó a más de 29 millones de hogares donde más de 84 millones de personas siguieron su programación. NIelsen-Ibope, reportó que más de 40 millones de personas siguieron los partidos por Fut Azteca y más 15 millones de hogares disfrutaron las batallas en Box Azteca. En deportes, tiene los mejores conductores y tecnológica.







Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’







MVSnoticias.com

poderydinero.mx

[email protected]

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos