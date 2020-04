Por qué el Covid-19 puede ser grave en personas jóvenes

www.guerrerohabla.com



Estados Unidos. 11 abril, 2020.- La COVID-19 ha infectado a más de 429,000 estadounidenses y ha acabado con las vidas de casi 15,000 pacientes, y los adultos mayores claramente son los más afectados por una enfermedad grave.

Pero los expertos advierten que el virus también está resultando ser una amenaza para los estadounidenses más jóvenes.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., esto ha sucedido desde que empezaron a enfermar estadounidenses. A mediados de marzo, los CDC reportaron que los pacientes de 20 a 64 años conformaban un 20 por ciento de todas las muertes por la COVID-19, aunque unas estadísticas más recientes de los CDC sugieren que la cifra podría acercarse más a un 10 por ciento.

De cualquier forma, el riesgo es significativo para los estadounidenses jóvenes. Esto genera la pregunta de qué sucede exactamente.

Es imposible saberlo con certeza, advirtió el Dr. Panagis Galiatsatos, profesor asistente de medicina del departamento de medicina pulmonar y de atención crítica de la Universidad de Johns Hopkins, en Baltimore.

"Enfatizaría con contundencia que este es un virus nuevo, y estamos aprendiendo sobre él en tiempo real", señaló. "Y eso significa que cualquier cosa que escuche hoy podría ser del todo distinta mañana".

Hasta ahora, el principal factor de una enfermedad grave en todos los pacientes, jóvenes y viejos, parece ser un sistema inmunitario que se ha vuelto hiperactivo.

Esto se conoce como una "tormenta de citoquinas", apuntó Galiatsatos. Cuando sucede, el sistema inmunitario sigue funcionando, pero a un nivel que puede resultar letal.

Si piensa en el sistema inmunitario como una orquesta, mientras más armonía hay cuando toca, mejor es el resultado

"A veces lo llamamos la ’teoría de Ricitos de Oro’", explicó Jamie Sturgill, profesora asistente de medicina interna de la División de Medicina Pulmonar, Crítica y del Sueño de la Universidad de Kentucky, en Lexington. "Es decir, el sistema inmunitario debe funcionar ’de la forma justa’ para mantenernos sanos sin que él mismo provoque una enfermedad", aclaró.

"Pero cuando el sistema inmunitario comienza a reaccionar al virus de una forma caótica, esa armonía desaparece", dijo Galiatsatos. "Eso es una tormenta de citoquinas".

El resultado final es "una situación muy grave en que no solo ataca al virus, sino también a las células sanas", apuntó.

¿Pero por qué esta tormenta inmunitaria está apareciendo ahora en los pacientes jóvenes con COVID-19? Porque a pesar de la fuerza inherente de la juventud, cuando la COVID-19 ataca, nadie tiene un sistema inmunitario del todo preparado, lamentó Sturgill.

"En primer lugar, no tenemos una respuesta inmunitaria natural a la COVID-19, dado que es una infección nueva, lo que significa que cualquiera puede contraerla", enfatizó. Y eso significa que "aunque las personas más jóvenes (e incluso algunas mayores) pueden tener un caso leve o incluso no tener ningún síntoma, esta enfermedad puede tener efectos graves en personas de cualquier edad".

Luchan contra el coronavirus en diversos países.

"Y de igual manera, una tormenta de citoquinas puede suceder a cualquier edad", advirtió Sturgill. Y aunque no es exclusiva de la COVID-19, cuando los pacientes con COVID se ven afectados, con frecuencia se desencadena el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), una situación potencialmente letal en que una cantidad tan grande de fluido entra en los pulmones que respirar se hace casi imposible.

Y en los casos graves, el SDRA es lo que envía a los pacientes con COVID-19 de todas las edades a la UCI, al necesitar un ventilador u otras formas de soporte vital.

"Sé que es probable que sea un shock para muchos jóvenes", dijo Galiatsatos. "Escuchamos de forma constante que los peores resultados son en las personas mayores. Y en general es verdad que las personas mayores siempre tendrán un riesgo más alto de unos peores resultados con cualquier infección. Pero la historia de este virus aún no se ha escrito. Y podría muy bien suceder que nuestra juventud nos haya dado una falsa sensación de protección".

¿Hay algo que sea pueda hacer cuando ocurre una tormenta de citoquinas?

"Actualmente se están investigando muchas intervenciones para ayudar a tratar la COVID-19, que abarcan desde una variedad de antivirales que se dirigen al virus mismo, a esteroides, que ayudan con la hiperinflamación", apuntó Sturgill. "A medida que aprendemos más sobre la patofisiología de esta enfermedad, y con ensayos clínicos aleatorios bien diseñados, creo que comprenderemos el rol exacto de la tormenta de citoquinas, y cómo controlarla".

Pero advirtió que a pesar de la urgencia del momento, no se pueden tomar atajos para garantizar que los nuevos tratamientos que se están desarrollando se basen en una ciencia sólida.

"Aunque es un momento muy sensible en la atención de la salud y la historia de EE. UU., necesitamos basar los tratamientos que administramos a nuestros pacientes en unas evidencias clínicas y científicas sólidas, no en anécdotas", añadió.