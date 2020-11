¿Por qué Luis Videgaray?

Se hizo de enemigos muy poderosos

Primero fue Emilio Lozoya, ex director de Pemex, quien se lanzó a la yugular contra el que fuera hombre todo poderoso del sexenio de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray. Después, Rosario Robles y se espera que muchos más de una larga lista de heridos en batallas burocráticas del sexenio pasado.



No es para menos. Videgaray, con un carácter poco amigable, se hizo decenas de enemigos en el gabinete de Peña Nieto. Primero, en su paso por la Secretaría de Hacienda, no sólo restringió recursos para secretarios de gabinete, sino que además utilizó la dependencia como instrumento para bloquear o impulsar proyectos.



Después pasó a ser la eminencia gris de Peña Nieto, como su consejero más importante. De ahí, a Relaciones Exteriores, donde se ensoberbeció al implicar al Presidente en una apuesta por el triunfo de Donald Trump, misma que ganó.



Desde esas posiciones, su voz era como si las dictará el mismísimo líder del Ejecutivo, venían desde el ’mismísimo cielo’, eran órdenes indiscutibles para todo el gabinete. Así se las gastaba Videgaray.



Dentro y fuera del gobierno encontró enemigos y uno de ellos fue Emilio Lozoya. Por Luis, dejó Pemex y, atrás, una larga lista de delitos. Por ello, ahora es la venganza. En el caso de Rosario Robles es, casi, el mismo camino.



Las órdenes no eran sólo para Rosario, en la llamada ’estafa maestra’, sino para toda la cadena de mando en los gobiernos priistas y las televisoras y universidades. Eso no sorprende, ni mucho menos que ahora se empiece el cobro de facturas. Nada más, que los intereses son muy altos y pueden ser impagables. Y, Peña Nieto, sí conocía del tema, pues está blindado y sólo es sacrificable el Fouché del sexenio pasado.



