¿Por qué México no es potencia mundial?, se sorprende argentino; "Por el PRIAN", contestan

Aníbal, un profesor argentino de ciencia que realiza videos en su perfil de TikTok llamado ’Física en Segundos’, se volvió viral luego de subir una grabación en la que pregunta: ’¿Por qué México no es potencia Mundial?’.



Aníbal Kacero, el profesor argentino de biofísica que ha ido creciendo su fama a través de la red social Tik tok, preguntó a los mexicanos por qué su país no es potencia mundial; la grabación ya lleva más de 4 mil visualizaciones y miles lo han compartido en sus redes sociales.



A través de un video difundido por su canal Física en segundos, el docente hace una breve explicación sobre las ventajas de México en relación con otros países del bloque latinoamericano. Desde el clima, la extensión territorial y los paisajes, sin embargo la nación mexicana no ha logrado posicionarse como una potencia.



’¿Vos sos de México? Te quiero hacer una pregunta porque hay algo que nunca entendí bien de tu país. Dos millones de kilómetros cuadrados, cuatro veces la superficie de España, 130 millones de habitantes, frontera directa con Estados Unidos, salida a los dos océanos, todos los climas, todos los paisajes, turismo, todos los minerales, petróleo, explícame ¿cómo es posible que México no sea una potencia mundial?’, señala el profesor viral.



En respuesta de la pregunta del profesor Aníbal, cientos de usuarios que compartieron el video hicieron hincapié en que México no es potencia debido a la corrupción que ha existido en el país. Con información de SIN EMBARGO