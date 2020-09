¿Por qué sí llegar a Texca? Gobiernos van y vienen pero las cosas no cambian

"Todos necesitamos de nuestra comunidad, los que vinimos de madres y padres trabajadores no debemos olvidar nuestro origen, siempre debemos ayudar a quien menos tienen. Yo también fui muy pobre y por eso los entiendo en carne propia’, así respondió el presidente de Va Por Acapulco AC, Vicente Ávila Ortiz, durante su gira de trabajo este fin semana, en donde comenzó la organización de comités para integrarse a dicha organización.



Con productos de la canasta básica que fueron dados a bajo costo, el equipo multidisciplinario de "Va Por Acapulco" , benefició al menos a 70 familias de este poblado, en el que muy pocas veces es visitado por una autoridad. Allí dio a conocer que su asociación civil también ofrece apoyos de láminas y talleres de autoempleo, esto con la finalidad que la gente conozca la ruta del emprendimiento.

Manifestó que aunque su liderazgo se ha caracterizado por impulsar a pequeños y medianos empresarios, resaltó que ante la alza del desempleo y la crisis económica, es apremiante voltear a ver hacia la zona rural y actuar para resolver el día a día de la acapulqueños que radican en la zona con baja plusvalía de este puerto internacional.



"No hay que olvidar que en esta zona viven personas valiosas. Acapulco no solamente es la Costera, no es solamente la llamada zona Diamante o la Tradicional, en este municipio tenemos campesinos y agricultores que además de perder sus trabajos, luchan por no contagiarse del coronavirus, a esta gente es a la que tenemos que ayudar", expuso.