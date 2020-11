¿Por qué siempre está cerrada la segunda caja del Oxxo? Trabajador rompe el silencio y se vuelve viral

¿Te has preguntado por qué por lo regular está cerrada la segunda caja de las tiendas Oxxo? Si es así quizá ya podrás dormir tranquilo, pues quién mejor para responder esta duda que un trabajador de una tienda Oxxo. Recientemente un influencer de Sonora, mejor conocido como El Chema, quien también trabaja en una de estas tiendas, dio a conocer la respuesta. Incluso reveló por qué los trabajadores del Oxxo no siempre deben sonreírte. A través de las redes sociales, la respuesta del influencer El Chema se hizo viral y es que casi todas las personas que han ido a comprar en un Oxxo se preguntan por qué casi siempre hay una caja cerrada. El también locutor de radio, conocido por su contenido de comedia, reveló que es muy sencillo responder dicha pregunta: hay mucho trabajo.



Desde una tienda Oxxo, el influencer se grabó para explicar que siempre hay una caja cerrada porque tienen mucho trabajo, siempre hay algo qué hacer.



"Es una chinga trabajar en el Oxxo", declaró el influencer, ocasionando así que los clientes y sus compañeros se rieran ante lo confesado. Asimismo, detalló que no es una obligación que las personas que atienden las cajas del Oxxo tengan una sonrisa, pues son humanos y que al igual que todas las personas tienen problemas. "Aquí siempre te van a atender con la mejor actitud. Quizás hay días que la ‘Carmelita’ no te sonría porque también tiene problemas. No esperes una sonrisa siempre, es una chinga trabajar en el Oxxo y ustedes viene así nada más a querer echarle chamoy a sus Sabritas, pues no. Y sírvanse bien el café’, dice el influencer.