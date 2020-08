Por querer seguir cobrando, 4 diputados de Hidalgo no podrán competir por alcaldías

Por querer seguir cobrando su quincena durante la suspensión de actividades por la pandemia provocada por efectos del COVID, 4 diputados hidalguenses se quedarán sin poder participar en el presente proceso electoral para renovar las alcaldías hidalguenses.



Lo peor para los diputados, que incluso si volviesen a aplazarse las elecciones a solicitud del Consejo de Salubridad, se hará con el proceso en curso contemplando sus avances actuales, es decir, que no hay vuelta de hoja en cuanto a que ya no tienen tiempo para inscribirse como marca la Ley.



Los referidos son la morenista Susana Araceli Ángeles Quezada, quien aspiraba a competir por Tizayuca; Areli Rubí Miranda Ayala, quien suspiraba por Mineral de la Reforma, donde actualmente gobierna su esposo también panista; Ricardo Raúl Baptista González y Jorge Mayorga Olvera, morenistas que querían competir por las alcaldías de Tula y Tepeapulco, respectivamente.



Y es que pese a sus aspiraciones, las ganas de seguir cobrando pudieron más y ahora se encuentran descartados para poder participar en la renovación de ayuntamientos que tentativamente se dará el próximo 18 de octubre.



Tuvieron una primera oportunidad para renunciar a sus cargos y contender por una alcaldía, la cual aprovecharon, toda vez que la Ley Electoral de Hidalgo requiere que como legisladores renuncien al menos 90 días antes del día de las elecciones.



Sin embargo, luego de que el proceso electoral quedara suspendido de manera indefinida, decidieron volver a sus curules para poder estirar la mano quincena tras quincena.



El pasado 18 de junio, recibieron todavía una segunda oportunidad para volver a dejar sus cargos, pues se plantearon 3 escenarios para poder participar en el proceso electoral.



Lejos de tomar medidas precautorias para conseguir su objetivo, continuaron en su puesto para poder seguir cobrando sus quincenas.



El pasado 27 de julio el Consejo General del INE decidió reanudar los procesos electorales, dejando fuera a los diputados que aún permanecían en sus puestos, impidiéndoles así, poder chapulinear a otro puesto. Fueron avisados de la reanudación desde el 16 de julio, por lo que no tendrán motivo para sustentar alguna queja que les beneficie, pues habrían tenido al menos una semana para dejar sus cargos.



Fue tal la desesperación de los susodichos, que con el dominio del Congreso de Hidalgo, exhortaron al INE y al IEEH a aplazar las elecciones nuevamente por motivos de Salud Pública, aunque la razón de fondo, es que quedaban fuera de la convocatoria por sus propias decisiones.



Actualmente la fecha en que se celebrarán los se mantiene al 18 de octubre como tentativa, a reserva de lo que comunique el Consejo de Salubridad; sin embargo, de manifestar éste algo al respecto, lo hará ya con el proceso en marcha, pues las primeras actividades no son públicas, por lo que incluso si se volviera a aplazar, no se cumpliría con la reglamentación.