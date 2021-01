Por "gandallismo" en aplicar vacunas contra COVID, renuncia doctora del IMSS

El caso del médico que aprovechó para vacunar a su familia pese a que aún no les correspondía según el plan de vacunación anti COVID-19 marcado por las autoridades no resultó aislado, pues este jueves en las redes sociales circuló un video en el que una doctora confirma la inequidad en la aplicación de las vacunas.



En dicho video la doctora Ana Paola de Cosío Farías, quien se presenta como pediatra y endocrinóloga pediatra asignada al área COVID-19 del Hospital Siglo XXI desde abril pasado, explica que en una sola ocasión ha recibido el bono COVID pero que tiene compañeros que nunca lo han recibido y no se les ha brindado respuesta sobre el tema.



Señala además que no aparecen en las listas de inmunizaciones cuando hay personal administrativo que está recibiendo la vacuna ’argumentando que están a cargo de equipos COVID, pero nunca se meten y nunca están expuestos’. ’También ha habido servicios que han recibido la vacuna cuando son servicios que no están en primera línea’, continúa.



De Cosío indica que fue asignada nuevamente al área respiratoria pese a no estar aún vacunada, por lo que sugirió que en su lugar se dé prioridad para estas labores a personal que ya esté vacunado, pero en respuesta recibió amenazas: ’Se me amenazó de que me iban a acusar de abandono de trabajo’.



’He decidido renunciar por la inequidad, el gandallismo de las autoridades, la falta de vacunación para los que estamos en primera línea, y las autoridades sí tienen la vacuna, y son quienes nos mandan a estar expuestos.’



’Me voy, pero quiero hacer esta situación pública para que se sepa la situación que estamos viviendo y que varios compañeros que están pasando por lo mismo puedan tener una respuesta y una solución. Gracias’, concluye.