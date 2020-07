Por segunda ocasión se pospone el Día de la Madre, estaba previsto para el 10 de julio, por la pandemia

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que por segunda ocasión se pospondrá la celebración del Día de la Madre, la cual estaba prevista para el 10 de julio, pues indicó que aún no se pueden realizar reuniones sociales por la pandemia de coronavirus.



En mayo, la mandataria capitalina anunció que el festejo se aplazaría para el 10 de julio, para evitar contagios de covid-19, por lo que se realizó un festejo virtual.



En videoconferencia de prensa, Sheinbaum comentó que dialoga con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) para reagendar una nueva fecha.

’Agradecer muchísimo a Canirac, hay un cumplimiento de las medidas de sanidad, nos vamos a poner de acuerdo para posponer, estamos entrando apenas el semáforo naranja y no es momento para la realización de fiestas familiares’, indicó.



Destacó que aún se está evaluando el impacto de la entrada en vigor del semáforo epidemiológico naranja y la reapertura de actividades en el centro histórico, plazas comerciales y tiendas departamentales, por lo que insistió que aún no es momento de reuniones familiares.



POR INCUMPLIR CON MEDIDAS SANITARIAS

SUSPENDEN ACTIVIDADES EN 7 NEGOCIOS



El gobierno capitalino ha tenido que cumplir con la advertencia de la suspensión de actividades a aquellos negocios que han sido detectados de no aplicar las medidas sanitarias para evitar contagios del virus SARS-CoV-2, y tras dos apercibimientos han sido cerrados del viernes a la fecha siete establecimientos.



La Ciudad de México se encuentra en color naranja del semáforo epidemiológico desde hace más de una semana y, para la reapertura escalonada de actividades económicas y sociales, se han difundido reglas específicas para la operación del comercio establecido, principalmente no rebasar el 30 por ciento del aforo de cada negocio, además del uso de cubrebocas y gel antibacterial, entre otras.



Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno, explicó que las autoridades del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), así como personal a su cargo, realizan continuas visitas a los establecimientos en el Centro Histórico y han hallado el incumplimiento en estas medidas tras dos apercibimientos, por lo que se les ha impuesto la suspensión de sus actividades a siete negocios hasta la fecha.



"No hay un tercer apercibimiento. Llevamos siete negocios cerrados hasta el día de hoy", indicó la secretaria de Gobierno.



Señaló que los operativos continuarán para evitar aglomeraciones.

Piden no ir a pasear al Centro

Rodríguez advirtió que las autoridades han detectado un porcentaje importante de personas que acude al Centro Histórico a pasear, por lo que llamó a que sólo acudan para hacer sus compras y únicamente acompañados por un familiar.



"Se sigue invitando a que acudan al centro a hacer sus compras y, de ser posible, que vengan con un solo integrante de la familia" dijo la funcionaria, quien recordó que la capital del país está en semáforo naranja.



Señaló también que continuarán instalando los siete filtros sanitarios en las calles de Pino Suárez, 20 de Noviembre, Corregidora, Madero, 5 de Febrero, 5 de Mayo y 16 de Septiembre.



Llamó a los ciudadanos a que, si quieren ingresar a las calles del centro, lo hagan conforme a la primera letra de su apellido. De la A a la L, los lunes, miércoles y viernes. De la M a la Z, martes, jueves y sábados, una sugerencia que no ha tenido impacto en la voluntad de las personas.



"Ciertamente, no es una medida obligatoria, aunque sí ayuda a bajar la presencia y a evitar las aglomeraciones. Todo lo que sea para evitar los contagios en la ciudad lo vamos a estar poniendo en práctica", indicó.