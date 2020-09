Por ser minoría, abandona Alianza Federalista la Conago

Diez gobernadores integrantes de la Alianza Federalista por México anunciaron su salida de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), por considerar que dicha instancia ha dejado de cumplir su función.



Los gobernadores que confirmaron su salida de la Conago son: Javier Corral, de Chihuahua; Jaime Rodríguez, de Nuevo León (NL); Enrique Alfaro, de Jalisco; Miguel Riquelme, de Coahuila; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Diego Sinhué Rodríguez, de Guanajuato; José Rosas Aispuro, de Durango; José Ignacio Peralta, de Colima; Silvano Aureoles, de Michoacán; y Martín Orozco, de Aguascalientes, quien no pudo asistir a la reunión en Chihuahua con sus homólogos, pero que confirmó el apoyo a la iniciativa



El gobernador Javier Corral, anfitrión del evento, aseguró que buscarán integrar un nuevo espacio de diálogo para convivir entre ellos y con integrantes de otros poderes, como el Legislativo y el Presidente de la República, en las líneas de respeto y contrapeso. Añadió que el órgano perdió todo el potencial que tenía para incidir en acciones de desarrollo y bienestar para todos los ciudadanos.



Con la salida de los 10 gobernadores, la Conago queda integrada ahora por 22 mandatarios, de los cuáles 15 son de oposición y el resto del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).



En su cuenta de Twitter, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, compartió un video del momento de la votación realizada por los mandatarios que resolvieron separarse de la Confederación. La decisión llegó luego de una llamada con el actual presidente de la Conago, Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí (SLP), y fue de manera unánime.



La ruptura llega luego de meses de tensiones entre integrantes de la Alianza Federalista y el gobierno central del presidente AMLO en temas de distintos alcance como: la gestión de la pandemia del coronavirus Covid-19, la necesidad de un nuevo pacto fiscal y los señalamientos por conflictos específicos, como la supuesta injerencia en protestas en el estado de Jalisco y el inicio de investigaciones en contra de Francisco García Cabeza de Vaca por supuestos vínculos criminales.



"Al país se le quiere despedazar, ya cuesta mucho a México la manera en que se atiza la división nacional y se clasifica a los mexicanos según se coincida o no con lo que dice o hace el gobierno central", comentó Javier Corral.



La Conago, como espacio de deliberación entre gobiernos locales con el federal, tiene una dinámica que consta de cuatro características esenciales:



1.- Que todos y cada uno de los titulares de los ejecutivos estatales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México participen de manera voluntaria.



2.- Que la dinámica que priva entre los miembros de la Conago, se caracteriza por estar sustentada en una relación entre pares.



3.- Que todas y cada una de las decisiones de los miembros de la Conago se toman por consenso.



4.- Que la Conago es una instancia que cumple lo dispuesto en el artículo 117 constitucional, inciso I, que indica que los ’Estados no podrán en ningún caso celebrar alianza, tratado, o coalición con otro Estado ni con potencias extranjeras’.



Entonces, de acuerdo con estas premisas, los 10 gobernadores decidieron voluntariamente abandonar las conferencias que iniciaron en agosto del 2001 y quedaron completamente establecidas en julio del 2002.Alexis Pavón | SDPNOTICIAS