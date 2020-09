www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 31 agosto, 2020.-Por siete votos, PRI no alcanza Mayoría Calificada para presidir la Cámara de Diputados. Se volverá a votar en unos días - Cámara de Diputados



Se cayó el acuerdo de la planilla propuesta por el PRI para integrar la nueva Mesa Directiva, donde Dulce María Sauri iba a presidirla



La propuesta presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre la conformación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados no pasó en la Sesión Preparatoria.



Tras solo alcanzar 278 votos a favor, 112 en contra y 64 abstenciones por el acuerdo sobre la integración de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio de la 64 Legislatura, no se consiguió la Mayoría Calificada requerida.