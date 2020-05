Por sistema de semáforo, se determinará el regreso a la ’nueva normalidad’, comienza el 1 de junio, constará de tres etapas: AMLO

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informo, que el regreso a la ’nueva normalidad’ tendrá tres etapas.



Después de 51 días de la Jornada de ’Sana Distancia’ y confinamiento el gobierno federal presentó las medidas para regresar a la ’nueva normalidad’, ante la epidemia de coronavirus que se vive en el país.



El Ejecutivo federal indicó que el regreso a la ’nueva normalidad’ comienza a partir del 1 de junio, en la que permanecerán las medidas sanitarias, pero contempla la reapertura de actividades esenciales, como la minería, la construcción y la fabricación de equipo de transportes, por medio de un semáforo que determinará la apertura de actividades.



La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, presentó el complemento de la estrategia de reapertura de actividades sociales, escolares y económicas que se dará en tres etapas, a través de un semáforo semanal por regiones de manera gradual, ordenada y cauta, para que el regreso a la "nueva normalidad" sea seguro y duradero, siguiendo las medidas sanitarias para continuar con la mitigación del Covid-19.



Márquez Colín, explicó que ’La estrategia brinda claridad, seguridad y certidumbre para la población, especialmente para los trabajadores, las empresas, así como los gobiernos estatales y municipales’.





Detalló que, el regreso a la ’nueva normalidad’ contempla tres etapas, en la primera arranca la reapertura de los ’Municipios de la Esperanza’ el 18 de mayo -lugares donde no hay casos de Covid-19 y que no colindan con regiones de contagio-, 269 en 15 estados.



La funcionaria indicó, que los ’Municipios de la Esperanza’ son 269 en 15 estados y a partir del 18 de mayo se tendrá abierta la actividad escolar, del espacio público y laboral. En los próximos días habrá una implementación de cercos sanitarios".



Del 18 al 31 de mayo corre la etapa 2, que implica la preparación de la reactivación y se suman a las actividades esenciales la construcción, minería y fabricación de equipo de transporte. También se van a elaborar protocolos, capacitación, readecuación de espacios, y filtros de ingreso en empresas.



La secretaria de Economía, dijo que "para la segunda etapa, que va del 18 al 31 de mayo, daremos a conocer los protocolos que se tienen que seguir para garantizar un regreso seguro a las actividades, y en la que se capacitará a los trabajadores y empresas".



En la etapa 3, a partir del 1 de junio, arranca el sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas.



Cuando el semáforo está en rojo, sólo se permitirán actividades esenciales, agregando minería, construcción y fabricación de transporte.



Márquez Colín señaló, que en el momento que la zona se marque naranja, permitirá actividades esenciales y no esenciales. "Es moverse un poquito de la situación del rojo; las personas vulnerables podrán regresar a las actividades, pero con máximo cuidado".



El color amarillo, indica que arranca la operación de todas las actividades esenciales y no esenciales sin restricción, aunque sí habrá limitaciones en espacios abiertos y cerrados. En esta etapa se podrán abrir espacios cerrados, como restaurantes, templos, museos, cines y teatros, pero solo podrán operar de manera reducida.



El semáforo en verde significa seguir las medidas sanitarias en los espacios públicos y de trabajo, permitirá el regreso a todas las actividades esenciales y no esenciales; reanudan, de manera normal, las actividades escolares.



Puntualizó, Márquez Colín que "es muy importante que sepamos qué hacer y qué no hacer dependiendo del color del semáforo.



La Secretaría de Salud anunciará semanalmente qué estado está en qué color, una vez que sepamos el color de nuestros estados vamos al semáforo y sabemos qué sí y qué no", concluyó Graciela Márquez.