Por solicitar insumos y equipo médico para evitar contagios de Covid-19 despiden de manera arbitraria a especialista en urgencias médicas de la Cruz Roja Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 17 de abril del 2020.- Por exigir insumos y equipo médico para enfrentar la pandemia del Covid-19, Gabriela Vázquez Cárdenas, doctora especialista en urgencias médicas fue despedida de manera arbitraria y sin justificación de la Cruz Roja delegación Ecatepec.



En entrevista Vázquez Cárdenas, señaló que hasta el pasado 15 de abril, trabajaba como coordinadora de Urgencias Médicas en esta institución, pero de manera repentina a través de un oficio enviado vía correo electrónico, Yuriko Garduño Rodríguez presidenta del Consejo de la Cruz Roja Mexicana Delegación Ecatepec, la despidió por haber solicitado insumos y equipo de protección para los médicos, y así enfrentar la pandemia para la protección de médicos de este lugar por el Covid-19.



Gabriela Vázquez Cárdenas, señaló que para ella esta decisión tomada por la presidenta de la Cruz Roja Ecatepec, se le hizo un despido injustificado, ’esto por las cuestiones que estoy solicitando equipo para proteger a mis médicos y la presidenta de la delegación no está proporcionando el equipo adecuado, obviamente dejando en riesgo a ser contagiados por este virus’, dijo



’Se le ha pedido material básico mascarillas N-95, lentes, guantes, cubrebocas, gelantibacterial, botas desechables, de hecho, los médicos llevan varios días solicitando, y mejor ellos han conseguido sus mascarillas’.



Explicó que el día jueves recibió vía correo un documento donde especificaba que quedaba cesada de su cargo, asimismo solicitaban su presencia este viernes para que entregara su área de trabajo.



La ahora ex coordinadora contó que previo a ser despedida había hablado con la delegada, para ver la situación de la falta de insumos y saber que iba a pasar si alguien del personal se infectara por Covid-19, sin embargo, enfatizó que no hubo respuesta alguna.



Aseguró que el personal que labora en la Cruz Roja no cuenta con seguro social, prestaciones médicas, seguro de riesgo de trabajo, por ello sus insistencias por falta de equipo para atender algún paciente sospechoso.



Detalló que esta unidad es epimodal donde se atienden y se hace el estudio epidemiológico ante un caso sospechoso de Covid-19 y se canaliza a la jurisdicción regional para su atención, por lo que solicitaron equipos suficientes para evitar algún contagio de coronavirus.



Además, denunció que Yuriko Garduño la amenazó con no ser liquidada y recalcando que ella era la máxima autoridad en esta institución. Ante esto Gabriela Vázquez Cárdenas, solicitó el apoyo de las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto ya que asegura que no es la primera vez que esta funcionaria comete este presunto acoso laboral.