Por su consumo de alcohol adulterado han muerto más de 160 personas: senador Ángel García Yáñez

Urgen medidas de supervisión contra venta de alcohol adulterado.



Por su consumo han muerto más de 160 personas en los estados de Puebla, Jalisco, Morelos, Yucatán y Veracruz, precisa el senador García Yáñez.



Ante el incremento de fallecimientos por la ingesta de alcohol adulterado, el senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del PRI, exhortó al Ejecutivo Federal y del estado de Morelos, así como a los presidentes municipales de la entidad a ejecutar acciones de supervisión y vigilancia para combatir la venta ilegal de esas bebidas alcohólicas.



Al presentar un punto de acuerdo ante la Permanente, el legislador del PRI indicó que la falta de medidas de sanidad, así como la Supervisión y Vigilancia Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en la venta de alcohol adulterado, ha ocasionó la muerte de, al menos 21 personas, en las ultimas semanas por consumir alcohol adulterado en Morelos.



Refirió que en la entidad las autoridades de salud vincularon la escasez de bebidas alcohólicas, a raíz del cierre en la producción industrial por la emergencia sanitaria, para disminuir la propagación del Covid-19, así como del aislamiento decretado que implica que miles de personas permanezcan en su hogar.



García Yáñez informó que el alcohol etílico (o etanol) en las bebidas alcohólicas, es la sustancia que mayor daño causa por su ingesta, independientemente de cualquier presentación como vino, cerveza y licores.



Dijo que otras sustancias tóxicas similares en su olor al etanol, se agregan en ocasiones a las bebidas adulteradas producidas de manera informal o ilegal, o están en otros productos alcohólicos no destinados al consumo humano, como geles desinfectantes para las manos.



Explicó que estas sustancias añadidas, como el metanol, llegan a ser mortales, incluso en pequeñas cantidades, puede causar ceguera y enfermedades renales, entre otras complicaciones.



El senador morelense recordó que informes periodísticos señalan que en diversos países se registraron, durante la pandemia, fallecimientos relacionados con el consumo de este tipo de productos alcohólicos, por la creencia errónea de que podrían aportar algún tipo de protección frente al virus.



Denunció que las redes sociales han sido una herramienta fundamental para la distribución de este producto sin ninguna medida sanitaria, basta con que las personas preguntes quién lo tiene a la venta y/o consultarlo en internet.



El legislador priista recomendó, para evitar la elaboración de bebidas alcohólicas adulteradas, una coordinación de los tres órganos de gobierno, para que implementen acciones de control de calidad e higiene.



También, dijo, se debe hacer un llamado a la ciudadanía a no comprar y consumir bebidas alcohólicas, si las mismas se venden a granel o no cuentan con el etiquetado e información correspondiente



Es importante, insistió garantizar un uso responsable de productos que cumplan con las normas de sanidad y que se adquieran en puntos de venta establecidos por la ley, con el fin de prevenir y combatir el abuso de bebidas alcohólicas.



Cabe señalar que desde que inició el confinamiento por la pandemia, han muerto más de 160 personas en los estados de Puebla, Jalisco, Morelos, Yucatán y Veracruz, por la ingesta de alcohol adulterado, lo cual no es una situación nueva, pero la cual se ha incrementado debido a la ley seca decretada en algunas entidades.



El punto de acuerdo se turnó a la Segunda Comisión de la Permanente del Congreso.