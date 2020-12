Por sus porras los conoceréis

¿Se acuerda de todos aquellos que dijeron que respetarían el resultado de la encuesta en Morena si el resultado no les favorecía? ¡No les haga caso!

Desde el pasado jueves en que el dirigente nacional Mario Delgado Carrillo informó el resultado del primero de 15 estados donde habrá elección de gobernador los seguidores de los más fuertes competidores Félix Salgado Macedonio y Pablo Amílcar Sandoval han dado muestra de desconfianza hacia el proceso.

Claro, secundados por Luis Walton Aburto que sigue la táctica de pretender que se le crea que también tiene posibilidades aunque esté en empate técnico con Adela Román Ocampo en un lejano tercer lugar.

Ese imparable decir que tal o cual ganó la encuesta sin esperar a que toque el turno de que se anuncie oficialmente el resultado correspondiente a Guerrero, más que una demostración de confianza hacia los aspirantes es el anuncio de que ninguno de los tres mencionados reconocerá a nadie si el triunfo no le favorece.

Si usted vio a Walton levantándole la mano al panista Ricardo Anaya en la contienda presidencial contra Andrés Manuel López Obrador no espero verlo levantándosela a Félix Salgado, ni éste a Pablo Amílcar, ni viceversa.

Los equipos de los tres se mantienen en que ganaron la encuesta aún sin conocerse el resultado, aunque solo Salgado y Sandoval tienen posibilidades, sin embargo el otro quiere encarecer el triunfo al que de ellos resulte, y como él, seguramente lo harán otros de los muchos que se anotaron para obtener posiciones de poder político a manera de premio de consolación.

No está lejos de conocerse la decisión, si no es este lunes como lo informó el delegado del Comité Ejecutivo Nacional Salomón Jara el pasado 23 de noviembre que a más tardar el 15 de diciembre ya habría candidato, el límite fijado por el propio Mario Delgado es el 24 de diciembre, ya que fue el pasado día 10 del presente mes cuando anunció a Layda Sansores como ganadora en Campeche y se comprometió a informar todos los días un resultado.

Ya informó también los triunfos de Víctor Manuel Castro Cosío en Baja California Sur, a Marina del Pilar Ávila Olmeda en Baja California Norte, y a Clara Luz Flores en Nuevo León.

Las tres mujeres son actualmente alcaldesas y Castro ex súper delegado, quienes ya recibieron su regalo de navidad por adelantado. ¿Quién lo recibirá en Guerrero, un senador con licencia, un ex delegado, o acaso una alcaldesa? ¿Lo aceptarán los demás? Con su guerra de porras ya están diciendo que no.

#Revolcadero

Y es que en política como se aparenta una cosa se hace otra, y no solo en Morena, ahí está el Partido del Trabajo al que llegó Sebastián de la Rosa Peláez prometiendo miles de votos y una vez que se vino abajo la coalición con Morena ya no se ha vuelto a aparecer.

El pasado viernes hubo una reunión importante con la estructura política de Acapulco en la que estuvieron el coordinador estatal Victoriano Wences, el regidor Roberto Ortega González, Genaro Vázquez Flores, Humberto Parra, entre otros reconocidos petistas y De la Rosa brilló por su ausencia.

¿Será que ya no tiene los votos que prometió aportar y que en realidad esperaba colgarse de la coalición para que Morena se los diera? ¿O no le ve futuro al Partido del Trabajo y en realidad era una simple ruta para lograr una candidatura en una coalición que le garantizara ganar sin tener que mostrar su flacidez política actual al haber perdido el músculo que son las bases de la CODUC?

Es decir, Sebastián ya ni porra trae.