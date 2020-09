Por temor a Covid 19, en Liga MX, Costa Rica canceló enfrentar a México

+Después que trascendió lo incontrolable que está el virus, sostiene



+Alrededor de 200 infectados en el balompié nacional



+Femexfut ahorró 125 mil dólares, pues contra Guatemala, el sustituto, será gratis



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- ’Con diplomacia, pero de manera firme’, la selección de Costa Rica deshizo el compromiso para visitar a los Ratones Verdes, el 30 de septiembre próximo, en el Estadio Azteca, después que trascendió lo ’incontrolable’ que está el virus del Covid-19 en el futbol mexicano, revela hoy el diario La Jornada.



El pasado fin de semana, según la Federación Costarricense de Futbol, en un comunicado, pretextó que la suspensión del juego contra los México, obedecía a que el gobierno de su país ’no ha respondido a su solicitud para adecuar el regreso al país de la Selección Nacional’ en cuanto a un protocolo sanitario.



Desde que en febrero comenzó la pandemia mundial de coronavirus en México, a la fecha, hay alrededor de 200 infectados en las diversas divisiones del futbol mexicano, incluido en balompié femenil.



Las cifras de covid 19, en ambos países, son contrastantes: el país centroamericano registra 828 decesos, entre una población de millón y medio, mientras que acá ya superó 76 mil fallecimientos, con casi 130 millones de habitantes. Y que lo hacen uno de los países más letales del mundo por este flagelo.



’Luego de agotar todas las vías, la Fedefutbol considera que la decisión correcta y responsable es suspender el juego al no tener un panorama confirmado a menos de 8 días del cotejo’, argumentó en el documento oficial.



’Nuestra organización’, agregó, ’lamenta los inconvenientes que la suspensión del partido le pueda causar a la Federación Mexicana de Futbol y le agradece su disposición y paciencia en los últimos días.’



Puntualizó:



’Desde ya la Fedefutbol hace un llamado respetuoso al Gobierno para entablar conversaciones y buscar su apoyo para los fogueos que podrían presentarse en octubre y noviembre, la participación de los equipos costarricenses en la Liga Concacaf y el protocolo establecido para el Torneo Nacional.’



’Un mazazo’, agrega el diario –en su columna La Jornada Semanal, de análisis del futbol mexicano, que devela el drama que vive el futbol nacional–, ’para todos resultó el caso de Xolos con 30 positivos.



Y, peor aún, ejemplificó, «hay jugadores que empiezan a manifestar secuelas, como lo expuso Juan Pablo Vigón, de Pumas, al revelar:



‘A veces siento que me falta aire’’.



Alarma que quizá no escuchen los dueños del balón.



Recuerda el periódico que Costa Rica no es el paraíso, pero le llaman la Suiza de Centroamérica porque no se parece a sus deprimidos vecinos, y aunque está consciente de que México todavía reina futbolísticamente en la zona, guarda en la memoria con hondo regocijo el denominado aztecazo.



Aquella tristemente célebre derrota para la afición local, cuando la escuadra tica firmó uno de los pasajes más recordados de su historia el 16 de junio del 2001: por primera vez una selección de Concacaf derrotó 2-1 a México en el Estadio Azteca. Fue balde de agua helada para el llamado Gigante de la zona. Que, paulatinamente, ha ido empequeñeciéndose.



De lo que sí presume es de haber llegado al quinto partido en Brasil 2014 –algo que los Ratones Verdes no logran desde 1986-, además de cuidar celosamente su ecología y de tener un aceptable sistema sanitario, argumenta La Jornada, en un texto firmado por la reportera Marlene Santos Alejo, con más de 30 años especializada en temas deportivos, futbol en particular.



’A pesar de que la escuadra nacional se quedó como novia de pueblo’, sigue la periodista, los federativos asumieron una ’actitud casi infantil’ y presumieron que se ahorrarán 125 mil dólares –cifra que iban a pagar a Costa Rica–, puesto que Guatemala jugará gratis.



Sin embargo, se encendieron luces de alarma, porque el delantero José Martínez, del Municipal, dio positivo tras haber estado concentrado con los chapines…



Sigue la incertidumbre.



No sólo hay problemas para conseguir rival, pues el seleccionador Gerardo Martino prácticamente debe ’pepenar’ jugadores, agrega.



A la MLS no le entusiasma la idea de ceder elementos para las fechas FIFA de octubre, cuando México enfrentaría en Europa a Holanda y Argelia.



’Todos intentan reducir al mínimo la movilidad de sus futbolistas, ya que prestarlos implica no poder contar con ellos de inmediato a su regreso, por la forzada cuarentena de prevención’, explica Santos Alejo.



Y menciona a Javier Hernández, Jonathan dos Santos, Oswaldo Alanís, Carlos Fierro, Rodolfo Pizarro y Alan Pulido están entre los elegibles, sin considerar a Carlos Vela, quien renunció hace tiempo a vestir la casaca verde, tal como ahora hizo Luis Montes, en días pasados.



El Chapito, armador de los Panzas Verdes, ’está decepcionado’ de ser convocado tan ’sólo para hacer bola’, argumenta La Jornada, ’nadie lo considera a la hora de los partidos.



Queda la duda en cuanto al supuesto rechazo de Hiram Mier, quien habría dicho que por el momento ’el Tri no es su prioridad’.



El panorama con los llamados europeos tiene altibajos.



Andrés Guardado lleva rato inactivo por lesiones, Diego Lainez ha jugado un minuto y Héctor Herrera estaría por salir del Atlético de Madrid.



Hay, eso sí, buenas expectativas sobre Jesús Tecatito Corona y Raúl Jiménez; aceptables con los zagueros Néstor Araujo y Alejandro Gómez. Hirving Chucky Lozano se sobrepone a sus críticos y el domingo subió sus bonos al marcar un doblete.



En síntesis, opina la publicación, al Tata Martino se le ’llena la canasta de pretextos’. Nadie puede exigirle, pues la Liga Mx y los federativos han hecho todo lo posible para llegar hasta esta situación crítica con la saturación de foráneos.



Concluye:



Quitar el ascenso y descenso ha redundado en un campeonato flojo, «con partidos infumables». A ello se suma el cada vez más reducido roce internacional, amarrados como están a jugar exclusivamente en Estados Unidos… Hoy ni eso, todo se frenó por la pandemia.



Y así será, per saecula saeculorum –para siempre–.



Con o sin Covid 19.