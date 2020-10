Manuel Hernández Badillo

Por Tula y por un gobierno cercano a ti



Manuel Hernández Badillo, candidato al municipio de Tula de Allende, Hidalgo, ciudadano, esposo y padre de familia de 3 hijos, busca la alcaldía porque esta consciente que la mejor manera de ayudar a que la gente salga adelante, es que los que se encuentran en el poder tomen las decisiones correctas en pro de la ciudadanía, mejorando con ello su calidad y bienestar de todos los habitantes de este bello municipio de Tula.



Se le pregunto en entrevista exclusiva para la Revista Líderes Políticos que ¿Cuáles eran sus principales valores y porqué se identificaba con ellos? A lo que nos respondió, me considero Honesto, creo que la clave para poder estar en un puesto en el que siempre rindas cuentas claras a la ciudadanía, Persistente de personalidad positiva, no me rindo, sigo trabajando duro hasta conseguirlo, también me considero Idealista, Inquieto, mesurado y aferrado. Soy diferente, me gusta llevar a cabo cosas ordinarias con resultados extraordinarios, tiendo a ser muy leal y luchador.



Nos comentó que se unió a las filas del PRD por la lucha e ideal de transformar a su amado país, en un lugar con más oportunidades, donde exista equidad y sea un mejor y bello lugar para vivir, suena trillado, pero desde mi trinchera, haré lo necesario para que, en el sector ambiental, se cuente con una mejor calidad en el aire, para que el agua de la región este en óptimas condiciones.



¿Cuáles son sus principales propuestas de campaña?

Convertir a Tula en la ciudad más segura de Hidalgo.

Crearé una nueva dirección estratégica para combatir a la inseguridad en la región.

Vive segura, será una unidad especializada para mujeres, disponible las 24 horas al día, con policía de proximidad.



SALUD:

Se recomienda crear más parques con actividades extra escolares que fomenten la cultura del deporte y sanidad alimentaria, como medida de prevención.

Gestión de una clínica de salud en el occidente de Tula.

Atención a localidades de alta marginación





INFRAESTRUCTURA BÁSICA

• - Drenaje • - Alcantarillado • - Pavimentación • - Agua potable



TURISMO:

Posicionar a Tula, como Capital Cultural del Estado de Hidalgo.



PLAN ANTICORRUPCIÓN

Implementar medidas de transparencia de la gestión pública, con información veraz y actualizada (presupuestos, gastos y balances anuales, convocatorias, concursos y plazas de empleo).

Impulsar las herramientas de transparencia y gobierno abierto que permitan a la sociedad conocer la gestión de la administración municipal, mejorando su difusión para implicar activamente a la ciudadanía y fomentar su participación.



DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Impulsaré el desarrollo económico agropecuario del occidente de tula.



Para finalizar puntualizo, que se siente respaldado por la ciudadanía, en este toque de puertas se ha encontrado con pobladores que le exigen un cambio, que sea honesto y transparente, no quieren más de lo mismo, y le externaron que tienen confianza en él.

’Juntos sacaremos avante este proyecto, cercano a ti, y de tu mano, lo lograremos’: Manuel Hernández Badillo.