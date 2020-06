Por un adeudo de 1 millón de pesos a la CFE, la Cruz Roja de Ecatepec se queda sin Luz

Ecatepec, Méx., a 29 de junio del 2020.- Luego de requerir el pago del consumo de energía eléctrica por un millón de pesos, y que no ha sido pagado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó la luz a las instalaciones de la Cruz Roja de Ecatepec.



Esto ha dejado al descubierto que hay una gran irresponsabilidad, de la delegada de la Cruz Roja de Ecatepec, Karla Yuriko Garduño.



Y es que la pandemia por el Covid-19 no puede ser pretexto para el no pago de la Luz, pues la Cruz Roja sigue cobrando las mismas tarifas por sus servicios.



El corte de luz se registró el sábado pasado. Ante esto, empleados de la Cruz Roja consiguieron ’colgarse’ para volver a tener energía eléctrica, ante lo que este lunes una vez más llegaron trabajadores de la CFE y volvieron a desconectar la luz a esta institución de asistencia pública.



Esto, implica que la Cruz Roja no brinde servicios de salud esenciales para la población tales como consulta general, ginecología, rayos x y odontología, entre otros.



La Cruz Roja ofrece entre 60 y 100 consultas diarias.



Además de afectar al inmueble de Cruz Roja con la suspensión de luz se afectó a médicos que se encuentran instalados en

un pabellón de vivienda temporal ecológico que fue instalado en el estacionamiento de la Cruz Roja en Ecatepec, para albergar a los trabajadores de la salud que atienden pacientes covid-19, quienes evitan ir a casa para no exponer a sus familias y para no sufrir ataques en la vía pública.