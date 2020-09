POR UNA POLÍTICA SERIA, HONESTA, RESPONSABLE E INCLUYENTE, COMPROMISOS FIRMES, NO PROMESAS, AFIRMÓ JULIANA ORTIZ



’La palabra prometer no me gusta, no la uso, confío firmemente en la palabra compromiso, y precisamente estoy aquí para comprometerme a trabajar de cerca, a estar en una comunicación directa con ustedes y así estarán los integrantes de la planilla que me acompañan; así estarán acompañándome para la aprobación responsable de los presupuestos de egresos e ingresos, para así, dar cumplimiento a los compromisos que venimos asumiendo con todos’, expresó Juliana Ortiz Trejo, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de Huichapan.

Vecinos de las comunidades de Mamithí, Santa Bárbara y el barrio de El Calvario, reconocieron la capacidad, experiencia y preparación de Juliana Ortiz, Maestra en Derecho Civil y Procesal Civil por la UNAM, en quien valoran que sus propuestas son apegadas a la realidad porque sabe escuchar a la población y porque está dispuesta a cumplir sus compromisos.

“La política tiene que ser seria, honesta, responsable, incluyente, y con esa transparencia de rendición de cuentas; que sepan que me estaré conduciendo bajo estos lineamientos a lo largo de la administración, de esta forma queremos trabajar, de esta forma vamos a trabajar”, señaló la aspirante priista.

Destacó que la voluntad que se manifiesta en las localidades del municipio indica que el PRI triunfará el 18 de octubre y que ella gobernará la demarcación los próximos cuatro años, por lo que aseveró “quiero ser presidenta municipal para servir al pueblo de Huichapan y demostrar que las mujeres somos buenas administradoras, profesionistas, madres, maestras, esposas, contribuimos de modo importante en el sostenimiento del hogar, en el fortalecimiento del municipio, el crecimiento del estado y la grandeza de la Patria” apuntó.